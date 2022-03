Fabrizio Curcio, chi è: biografia, carriera e vita privata del capo della Protezione Civile

Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e nuovamente dal 2021, Fabrizio Curcio è un ingegnere e funzionario italiano che durante la sua carriera si è trovato a gestire numerose situazioni di emergenza, dal terremoto dell’Aquila alla pandemia di coronavirus: vediamo chi è, quali sono state le sue esperienze più significative e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Fabrizio Curcio? Biografia e carriera

Nato a Roma nel 1966, dopo essersi laureato in Ingegneria è approdato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dove, sin da subito, ha svolto incarichi importanti e di responsabilità e affrontato emergenze. Nel 1997 è infatti stato responsabile della sezione operativa della colonna mobile dei Vigili del Fuoco del comando di Venezia per il terremoto in Umbria e nelle Marche del settembre di quell’anno.

Nel 2007 si è trasferito al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove ha prestato servizio come responsabile della segreteria dell’allora Capo del Dipartimento Guido Bertolaso, e l’anno seguente è passato a guidare l’Ufficio Gestione delle emergenze.

Dal 2008 al 2015, ha invece partecipato con ruoli operativi via via più importanti alle crisi di quegli anni. Tra queste l’alluvione di Messina e quelle in Liguria e Toscana, il terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila e il sisma del 2012 in Emilia. Si è inoltre trovato a gestire l’emergenza e le fasi di recupero e allontanamento della Costa Concordia, nave naufragata all’Isola del Giglio.

Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile

Nel 2015 è poi stato nominato Capo del Dipartimento della Protezione civile, un ruolo che ha ricoperto fino al 2017 quando l’ha abbandonato per motivi personali. Durante gli anni dell’incarico ha dovuto far fronte all’emergenza seguita al terremoto di Amatrice nonché alle forti scosse che tra 2016 e 2017 hanno colpito Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.

Nel 2021 è stato nuovamente scelto per guidare la Protezione Civile dal primo ministro Mario Draghi. Fin dai primi giorni del secondo mandato si è impegnato a coordinare la risposta all’emergenza pandemica e in particolare a ideare e realizzare la campagna vaccinale in collaborazione con il Commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo. Nel 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, ha iniziato a lavorare anche sul sistema di accoglienza dei profughi fuggiti dalle zone del conflitto.

Fabrizio Curcio: vita privata

Per quanto riguarda la sua sfera privata, sono poche le informazioni note. Curcio avrebbe infatti tre figli ma non si conosce il nome della loro madre né si sa se sia attualmente impegnato o sposato.