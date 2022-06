Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri: “Nozze a settembre, farei anche un figlio”

Fabrizio Corona si sposa con la fidanzata Sara Barbieri, la modella con la quale convive da circa un anno insieme al primogenito Carlos. L’ex re dei paparazzi, libero dopo aver scontato l’ultimo periodo agli arresti domiciliari, si è anche detto pronto a fare un altro figlio.

Fabrizio Corona si sposa

Intervistato dal settimanale Chi, ha confessato di non aver mai parlato della sua ragazza e di non aver mai postato foto con lei nonostante i due stiano insieme da diversi mesi. Ha quindi illustrato quali sono i suoi progetti per il breve e lungo termine citando in primis il matrimonio: “Arrivato a questa età ha un significato più alto. Altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. Farei anche un figlio“. Il grande evento si terrà a fine estate, tra settembre e ottobre. Ha poi manifestato la volontà di trasferirsi in America con Sara, magari quando avrà compiuto 50 anni.

Chi è Sara Barbieri

Corona ha inoltre fornito qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore, evidenziando l’importanza che la sua ragazza ricopre per lui e ammettendo di voler portare avanti progetti seri con lei: “E’ diversa, ha 22 anni (26 in meno di me) ma non è una bambina, è una persona molto particolare. Ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”. Infine la confessione: “Questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto”.

Sono poche le informazioni aggiuntive che si conoscono su Sara, se non che lavora e vive a Milano e ha realizzato diverse campagne pubblicitarie per brand importanti come Dolce e Gabbana. Molto attiva come modella sui social network, nel 2020 pare abbia avuto una breve storia d’amore con il rapper Salmo con cui avrebbe trascorso il periodo del primo lockdown.