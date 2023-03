Fabrizio Corona, il tribunale dispone la perizia psichiatrica per valutarne la pericolosità

Il giudice del tribunale di Milano Cristina Dani ha disposto una perizia psichiatrica per Fabrizio Corona. La perizia verrà eseguita dalla psichiatra Marina Verga che valuterà le capacità di intendere e di volere dell’imprenditore.

La decisione del tribunale di Milano

Fabrizio Corona è in affidamento terapeutico dal maggio 2022 e ora il tribunale di Milano per ordine del giudice Cristina Dani ha disposto con «quesito standard» una perizia psichiatrica per l’imprenditore. Davanti al tribunale di Milano Corona è imputato per danneggiamento di un’ambulanza, tentativo di evasione e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, tutti fatti avvenuti durante il marzo 2021. In quell’occasione infatti, un giudice di Sorveglianza aveva deciso che Corona doveva rientrare in carcere. Durante il trasferimento nella struttura detentiva comunque, l’imprenditore aveva protestato, urlando contro la polizia, rompendo i vetri di un’ambulanza e ferendosi le braccia. Il giudice ha spiegato che dato che al centro del processo ci sono «gesti di autolesionismo e un successivo ricovero in psichiatria» è doveroso che il tribunale «nomini un perito per queste valutazioni psichiatriche con un quesito standard». Ecco perché ora Fabrizio Corona sarà sottoposto a perizia da parte della psichiatra Marina Verga.

La reazione di Fabrizio Corona alla decisione del tribunale di Milano

Fabrizio Corona era in aula al momento della decisione del tribunale di Milano, al fianco del suo avvocato Ivano Chiesa, e sembra aver accolto positivamente la sentenza. Inoltre, Corona ha parlato anche delle ragioni che l’hanno spinto a reagire nel 2021, sostenendo che gli agenti all’epoca presero il suo cellulare con la forza. Infatti ha dichiarato: «Hanno fatto un atto illegale, ero cornuto e bastonato, dopo la revoca illegale dei miei domiciliari mi è stato preso il telefono. Io non li querelo, noi non perdiamo tempo a fare queste cose, la stessa presidente del Tribunale di Sorveglianza Di Rosa, che è persona rigorosissima, all’epoca mi ha chiesto scusa».