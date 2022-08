Fabrizio Corona, nuovo processo: «Spaccò il vetro di un’ambulanza»

Fabrizio Corona ancora nei guai. L’ex re dei paparazzi questa volta deve affrontare il processo per aver resistito all’arresto ed essersi ferito con il vetro di un’ambulanza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vicenda legale.

Qual è la nuova accusa a Fabrizio Corona?

La nuova accusa di tentata evasione, per Fabrizio Corona, si riferisce a marzo 2021, quando era ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda. In questa occasione, prima di essere trasferito in carcere, avrebbe cercato di uscire da una finestra della struttura. La difesa è pronta per smontare tali accuse nel processo che si terrà nelle prossime settimane. Di recente la Procura ha chiesto l’assoluzione per Corona, visto che la fine della sua condanna per reati fiscali è prevista per il settembre 2024.

Cosa affronterà il nuovo processo?

Un altro processo a carico di Fabrizio Corona si aprirà a Milano l’8 settembre per le accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. Fatti che risalgono lo scorso marzo 2021 quando il Tribunale di Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in carcere e lui si era ribellato ferendosi, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell’ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale. Le scene in questione sono state anche riprese e sono disponibili alcuni video che riportano l’accaduto.

La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per questo evento. Nel recente passato, Fabrizio Corona era stato aiutato dai legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, per ottenere l’affidamento terapeutico in una clinica, visto che prima era in detenzione domiciliare. In questa condizione, Corona sta continuando il suo percorso di «riabilitazione» che lo porterà al «superamento di importanti fragilità personali» dal momento che soffre di una patologia psichiatrica e sta combattendo per sconfiggere definitivamente la tossicodipendenza.