Ferragni-Fedez, Fabrizio Corona: «Lei vuole divorziare, lui sta malissimo»

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere più grave del previsto almeno secondo quanto riportato da Fabrizio Corona. Difatti, secondo il «Re del Gossip» il matrimonio sarebbe sul punto di finire.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in una crisi profonda stando a quanto racconta Fabrizio Corona. L’ex amministratore di «Corona’s» ha rivelato sul proprio canale Telegram tutte le informazioni sulla crisi e ha detto che sta seguendo da vicino la situazione dei Ferragnez, ritenendosi molto informato al riguardo. Corona su Telegram ha scritto: «Dopo la bufera post Sanremo, l’acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi».

La crisi tra la Ferragni e Fedez

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere più grave del previsto quella di Fabrizio Corona è solo l’ennesima conferma. Da quando la coppia ha fatto ritorno a Milano da Sanremo non è più comparsa insieme sui social e i follower si sono subito allarmati. Inoltre Fedez, nelle ultime uscite pubbliche è parso molto provato e scosso mostrando anche un disturbo nel parlare, infatti i fan si sono preoccupati per la sua balbuzie acuta. A ciò si aggiunge anche il fatto che Fedez avrebbe chiesto asilo agli amici per lasciare la casa che condivide con la Ferragni senza ottenere il risultato sperato.