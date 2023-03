Fabrizio Biggio, chi è: moglie, figli e carriera dell’attore

Fabrizio Biggio è un noto attore e conduttore televisivo italiano, nato a Firenze il 27 giugno 1974. Famoso negli anni ’90-2000 per il suo ruolo ne I Soliti Idioti, insieme al collega e amico Francesco Mandelli, ora affianca Fiorello in Viva Rai 2.

Fabrizio Biggio: biografia e carriera

Padre pugliese e madre francese, Biggio inizia la sua carriera sul Canale 10 di Cecchi Gori, con un programma sulla scuola chiamato La Zanzara in Classe, regia di Franco Boldrini. Dal 2000 al 2001 l’attore ha poi recitato in MTV Mad, programma televisivo che, in parallelo allo show condotto in studio da Gip, seguiva le strampalate avventure improvvisate per strada dal «Nongio» (Francesco Mandelli) e dal Biggio, che fingevano di essere dei semplici spettatori del programma su MTV.

Nel 2001 conduce a fianco di Paola Maugeri il programma musicale MTV Select, mentre nel 2002 conduce MTV On the beach insieme a Camila Raznovich e Francesco Mandelli. Ha presentato anche Hit List Italia+ e, nel 2004, il programma comico MTV Pets Show a fianco di Francesco Mandelli. L’anno dopo, insieme a quest’ultimo, ha fatto parte della sit-com MTV Bathroom.

Nel 2010, con Simona Ventura, ha condotto Ventura Football Club su Radio Uno, mentre insieme al collega Francesco Mandelli e alla cantante Nina Zilli ha condotto la sesta edizione dei TRL Awards a Firenze. Memorabile la partecipazione il 15 febbraio 2012 come ospite assieme a Francesco Mandelli al Festival di Sanremo nei panni de I soliti idioti.

Tre anni dopo, il 14 dicembre 2014, Carlo Conti annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 insieme a Francesco Mandelli con il brano Vita d’inferno. Dal 2016 conduce Stracult, trasmissione televisiva di cinema, trasmessa su Rai 2. Da novembre 2022 affianca Fiorello a Aspettando Viva Rai2!, nuovo programma di RaiPlay, e da dicembre ogni mattina su Rai 2 a Viva Rai2.

Fabrizio Biggio: moglie e figli

Molto riservato, il co-conduttore di Viva Rai 2 è sposato con Valentina De Ceglie. I due hanno avuto due figli, Alo e Bianca. Valentina De Ceglie altri non è che la cugina di Alessia Marcuzzi, recentemente tornata alla conduzione con Boomerissima. Lavora nel mondo della tv e si è fatta conoscere sui social anche per la sua passione per l’arte del crochet.