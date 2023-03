Fabrizia Sacchi: compagno, vita privata, film e fiction dell’attrice

Nata a Napoli il 10 febbraio 1971, Fabrizia Sacchi è un’attrice italiana di teatro, cinema e televisione diplomatasi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Chi è Fabrizia Sacchi

Attrice sofisticata dal grande talento, Fabrizia Sacchi ha interpretato molti ruoli sul piccolo e grande schermo. Al cinema ha recitato in film come Nel continente nero di Marco Risi, Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti, Da zero a dieci di Ligabue e Melissa P. di Luca Guadagnino.

Tra i lavori per il piccolo schermo, invece, l’abbiamo vista nella serie di Rai Uno Medicina generale, ne L’avvocato delle donne, in Fuoriclasse e in una serie di fiction come Un giorno fortunato, La Sindone – 24 ore, 14 ostaggi, Ultima pallottola e Tutta la verità.

Nel 2013 è candidata al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista e al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per il film Viaggio sola e nello stesso anno si laurea in Lettere e Filosofia.

Attualmente Fabrizia è impegnata nella fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni Il Commissario Ricciardi, per la regia di Alessandro D’Alatri. La serie racconta la tormentata figura del Commissario Ricciardi e la Sacchi interpreta Lucia Caputo, una donna che cerca di sopravvivere a un dolore atroce come la perdita di un figlio.

L’attrice napoletana è un volto ormai noto del cinema e della televisione italiana e nel 2017 ha prodotto la web serie Il prete con la regia di Andrea Piretti. Girata a Napoli, è arrivata finalista alla sezione Miglior Drama al Roma Web Fest 2017 e ha vinto il Premio Asti Web Cinema. Nel 2018 ha lavorato nuovamente per Guadagnino, apparendo nel film Suspiria, remake del classico di Dario Argento.

La vita privata

Fabrizia Sacchi è legata sentimentalmente con Walter Fasano, un tecnico al montaggio delle pellicole cinematografiche, braccio destro di grandi registi come Luca Guadagnino. La coppia ha una figlia, Emma.