Fabri Fibra, torna la bufala sulla morte in un incidente: è vivo e sta bene

Fabri Fibra è rapidamente diventato il nome del giorno, ancora una volta a causa di una bufala. Non è la prima volta che il rapper viene dato per morto e in questi giorni tanti fan si sono ritrovati a dover cercare su Google e sui vari motori di ricerca la notizia di un presunto incidente stradale. Un incidente che, però, non c’è mai stato: Fibra è vivo e vegeto e si prepara ai prossimi eventi musicali. Il rapper marchigiano ancora una volta è rimasto vittima delle fake news e di un processo di condivisione sui social che spesso diventa impossibile da fermare.

Fabri Fibra non è morto: la fake news degli ultimi giorni

Il portale bufale.net, specializzato in fake news e smentite varie, ha dovuto confutare per l’ennesima volta la presunta morte di Fabri Fibra. Sul portale si legge che in passato le condivisioni sono state talmente tante da trasformarsi in catene su WhatsApp e che mentre i lettori più attenti ormai non cascano nel tranello, molti, inconsapevolmente, contribuiscono a rilanciare la falsa notizia e a renderla virale condividendola più volte. Ma bufale.net spiega: «Il rapper italiano non è assolutamente passato a miglior vita, né è stato coinvolto in un incidente. Sta bene e continua a vivere in modo sereno e tranquillo la sua vita». E ancora: «Per sicurezza, cercheremo di essere ancora più chiari: non è morto Fabri Fibra».

Il video della finta morte nel 2006

Nel 2006 è stato lo stesso Fabri Fibra a inscenare la sua morte, ma a scopo promozionale. Il rapper realizzò un video in esclusiva per Mtv con cui ha lanciato uno dei suoi singoli più apprezzati, Mal di stomaco. Da allora, però, la notizia del trapasso dell’artista è stata riproposta ciclicamente. L’ultima volta è stata nella scorsa estate. Lui, invece, è tornato con il decimo album, Caos, e si prepara a diversi impegni live. Già ad aprile sarà allo Snowland Festival di Livigno.