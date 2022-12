Fabio Zolfanelli morto in ospedale dopo l’incidente a San Casciano

Fabio Zolfanelli è la vittima dell’incidente di San Casciano. Purtroppo non è riuscito a sopravvivere a causa delle ferite riportate ed è morto in ospedale. In molti hanno voluto ricordare Fabio con messaggi di cordoglio e dolore.

L’incidente che ha coinvolto l’uomo

L’auto di Fabio Zolfanelli si è schiantata contro un autocarro all’altezza di San Casciano di Pesa, nelle immediate vicinanze di una galleria. L’uomo è stato poi soccorso dal camionista coinvolto nell’incidente che l’ha addirittura estratto dal veicolo in fiamme. Il personale del 118 è arrivato sul luogo in modo repentino e ha provveduto a trasportare Fabio all’ospedale Careggi di Firenze. Qui Zolfanelli ha ricevuto tutte le cure per potergli salvare la vita.

Tuttavia, l’uomo era in condizioni gravissime e tutti gli sforzi effettuati per rianimarlo sono stati vani. Zolfanelli è morto dopo poche ore. Sembra che il camion procedesse a una velocità lenta a causa di un’avaria. Il veicolo di Fabio invece, è stato completamente distrutto nello schianto.

Chi era Fabio Zolfanelli

Fabio Zolfanelli aveva 44 anni e viveva a San Casciano di Pesa con la moglie e il figlio. Lavorava nelle Poste e aveva una grande passione per il calcio, infatti era dirigente accompagnatore della squadra locale, la Sancascianese.

Proprio la squadra ha voluto ricordarlo con un emozionante messaggio: «Ieri il nostro mondo si è fermato. Purtroppo abbiamo perso un membro della nostra famiglia. La grande famiglia gialloverde. Siamo increduli, spezzati dal dolore. Caro Fabio, per noi sei stato tante cose: genitore, amico, dirigente accompagnatore, allenatore e perfino tifoso. Guardando indietro non possiamo far altro che esser grati di averti conosciuto ed aver condiviso con te innumerevoli emozioni. Adesso per il popolo gialloverde è il momento di stringersi attorno a Francesca e Niccolò. Vi saremo sempre vicini, per sempre, qualunque cosa accada. Perché siamo un’unica grande famiglia e vi vogliamo un gran bene».