Fabio Volponi morto dopo un incidente in scooter: stessa sorte del figlio Mattia

Fabio Volponi di 52 anni, residente a Villa d’Almè, è morto cadendo con lo scooter a Chignolo Po, in provincia di Bergamo. Dopo l’incidente avvenuto sabato 27 maggio era stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il figlio Mattia era morto nel 2019 in un incidente simile.

Fabio Volponi morto in un incidente

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter lungo la strada che va da Chignolo d’Isola in direzione Suisio per andare a trovare la figlia. Non è ancora del tutto chiaro ciò che è accaduto, ma il motorino che guidava è finito contro un blocco di cemento e l’uomo è caduto sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e Fabio è stato trasportato all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quando è arrivato al nosocomio, l’uomo versava già in condizioni gravissime a causa di un trauma alla testa. Il 52enne è deceduto martedì in ospedale.

Volponi lavorava come magazziniere in un’azienda di Osio Sotto. Lascia la figlia Linda con il marito Luca e le nipotine Chanel e Cloe, la mamma Maria Pia e sei fratelli. Pare che l’uomo fosse separato e abitasse da solo in un condominio a Villa d’Almè.

L’incidente del figlio Mattia quattro anni prima

Mattia Volponi, il figlio 18enne di Fabio, era morto nel 2019 a causa di un incidente simile. Il sinistro era avvenuto il 24 novembre, a Pietosino, alle porte di Bergamo. Il giovane era in sella alla sua moto con un ragazzo di 13 anni quando si è scontrato contro una Peugeot 308 guidata da un 25enne. Mattia era morto sul colpo, il 13enne aveva riportato ferite lievi mentre il 25enne era rimasto illeso. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Zogno, che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente.