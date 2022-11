Fabio Volo: «Mai tradito mia moglie ma ci siamo lasciati, ora vivo solo»

«Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele». Così Fabio Volo racconta a Vanity Fair la sua separazione dalla moglie per la prima volta. La vita solitaria, poi i bambini che stanno con lui una settimana sì e una no. «I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei» spiega. I due si sono lasciati 2 anni fa, dopo 10 anni insieme.

Fabio Volo parla della separazione dalla moglie per la prima volta

«Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento ‘forse è meglio se ci lasciamo’, dei due ero quello più spaventato. Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi ‘continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto’» spiega Volo.

Nel 2023 presenterà il suo nuovo film, Una grande voglia di vivere. Cosa fa oggi? «Medito, prego, penso, leggo, studio» risponde. «Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi. Sono più bravo. Perché ci sono solo io. È vera la cosa che è diminuita la quantità ma è aumentata la qualità» racconta.

Fabio Volo racconta la sua vita dopo la separazione

«Sarei rimasto con Johanna tutta la vita se fosse andata bene, non sono ‘contro la coppia’, non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti» confessa.

Sulla questione figli, Fabio è lapidario: «(…) loro meritano la verità, e se tu, che sei la persona che stimano di più, gli dici delle bugie, dopo li mandi nel mondo e loro diranno: se mio padre mi ha mentito, se mia madre mi ha mentito, allora perché devo fidarmi di questa persona?» conclude.