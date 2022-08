Fabio Testi: «Vivo con una pensione da 1.100 euro al mese»

«Vivo con una pensione da 1.100 euro al mese». Così Fabio Testi racconta la sua vita in un’intervista al Corriere della Sera, dove l’attore ripercorre la sua storia. Oggi, il celebre attore abita nel paese di Affi, in provincia di Verona. In più, ha acquistato tempo fa 35 ettari di terreno. Il suo sogno, però, sarebbe quello della televisione. Infatti, nel 2017, l’attore era stato allontanato dopo aver raccontato nel talk show Parliamone Sabato di un aneddoto di un suo amico.

Fabio Testi, cosa ha detto

Nel suo racconto, un suo amico aveva ricevuto come regalo dalla moglie un ménage à trois. Era il 2017. Da quel momento in poi, non era più andato in Rai. In passato, l’attore ha partecipato anche al Grande Fratello Vip. «Certo l’ho fatto per soldi…» ha spiegato l’attore «… Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto». Oggi, Testi ha tre figli: Fabio Thomas e Trini. «Mi hanno attribuito altri figli, ma sono balle». Ora nella sua vita c’è un’amicizia speciale, di cui testi non vuole parlare molto. Invece, ricorda di aver avuto di recente una fidanzata molto giovane, che però è tornata dal suo ex coetaneo.

L’accenno alla carriera

Nell’intervista, l’attore ricorda anche la sua carriera. «Io parlo e recito in inglese, francese e spagnolo, ho lavorato con alcuni dei più grandi registi, so guidare un aereo e amo la poesia. Qualche volta noi uomini siamo bersaglio di sessismi, ma nessuno lo dice mai». Poi spiega di avere cinque scatoloni in casa di lettere da parte delle ammiratrici dell’epoca. In più, ha confessato che ogni tanto – quando era giovane – dichiarava di avere una fidanzata fantasma quando le ammiratrici gli stavano troppo addosso.

Gli studi da geometra, poi la controfigura per alcune produzioni sul Lago di Garda. Infine, gli studi di attore professionista, che gli danno accesso a una serie di film di successo. «Mi offrirono la conduzione di Domenica In, ma rifiutai: io chiedevo solo un copione e una sceneggiatura» ricorda, con qualche rimpianto. L’idea della tenuta parte dall’amico Jean Gabin. «Mi disse: ‘La terra non ti tradisce mai’. E aveva ragione».