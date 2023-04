Fabio Testi: età, moglie, figli, film e biografia dell’attore

Fabio Testi è nato il 2 agosto del 1941 a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Ha cominciato a recitare giovanissimo, a 14 anni, quando venne ingaggiato come comparsa in diversi film. Qualche anno più tardi approda a Roma per girare dei caroselli della pubblicità della Coca Cola e da lì si avvicina al cinema. La grande svolta arriva con il film Il giardino dei Finzi Contini, diretto da Vittorio De Sica, che vinse l’Oscar come miglior film straniero e per il quale l’attore veneto vinse il Globo d’oro.

Fabio Testi: biografia e carriera

Al Giardino dei Finzi Contini seguirono altri film di grande successo tra cui Addio fratello crudele di Giuseppe Patroni Griffi – dove conosce Charlotte Rampling, di cui si innamora perdutamente. Nel 1972 recita nel film Camorra, con la regia di Pasquale Squitieri, e nel 1974 prende parte al cast de I guappi, ancora una volta diretto da Squitieri, insieme a Claudia Cardinale e Franco Nero. Ma la sua carriera da attore, sempre in quegli anni arriva oltre confine. Fabio Testi ottiene infatti il ruolo di coprotagonista nel film L’importante è amare, del regista polacco Andrzej Żuławski, nel 1985 è tra i protagonisti del film Io e il Duce con Susan Sarandon e Anthony Hopkins. Sempre a livello internazionale, nel 2010 ha recitato nel film statunitense Letters to Juliet – dove interpreta il conte Lorenzo – con Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave, pellicola alla quale è seguita la partecipazione al film Road to Nowhere di Monte Hellman.

Il successo ottenuto sul grande schermo lo traghetta anche in tv dove, tra gli anni ’80 e ’90, diventa un attore molto amato ed apprezzato dal pubblico. Veste i panni di Yanez de Gomera ne ll ritorno di Sandokan e prende parte ad alcune fiction come Disperatamente Giulia, Piazza di Spagna, La dottoressa Giò, Don Matteo 3 e Il falco e la colomba. L’ultima serie tv alla quale l’attore ha partecipato è stata Al di là del lago, andata in onda nel 2010. Allontanatosi per qualche tempo dal circuito cinematografico e televisivo, è tornato sul piccolo schermo partecipando a due reality di successo, L’Isola dei Famosi nel 2003 e il Grande Fratello Vip nel 2020.

Moglie e figli

Tra le più importanti storie d’amore dell’attore ci sono quelle con alcune delle attrici più belle del cinema internazionale, Charlotte Rampling, Ursula Andress ed Edwige Fenech. Fabio Testi si è sposato due volte, nel 1979 con la stilista spagnola Lola Navarro, dalla quale ha avuto i figli Fabio jr, Trini e Thomas e il cui matrimonio è durato 17 anni, e nel 2015 con la gallerista Antonella Liguori, dalla quale si è separato nel 2019. L’ultima relazione dell’attore è con la violinista 32enne Lisa Agnelli, tuttora sua compagna.