Fabio Rovazzi e Orietta Berti insieme per il brano estivo La discoteca italiana

Tra i tormentoni dell’estate che si accinge ad arrivare, di sicuro sentiremo parlare anche di La discoteca italiana, la nuova canzone di Fabio Rovazzi e Orietta Berti. L’uscita del brano è prevista per venerdì 9 giugno.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti insieme per La discoteca italiana

La coppia di cantanti l’ha già fatto ascoltare in anteprima a Milano ai passanti. Il singolo dal ritmo accattivante è stato trasmesso attraverso degli altoparlanti montati su un furgoncino vintage personalizzato per l’occasione. Il mezzo ha attraversato le strade del capoluogo lombardo e, attraverso un video postato nel profilo Instagram di Rovazzi, si può vedere come i passanti abbiano accolto la nuova canzone.

Sia questo video che la sonorità ricordano molto le atmosfere tipiche della balera. Dopo aver dato un numero per chiamare per «far parte anche tu della Discoteca italiana», alla fine del jingle si sente Orietta Berti intonare quello che probabilmente sarà il ritornello del brano. La canzone sembra nata per animare le notti dell’estate degli italiani e, come ogni tormentone, farà subito breccia nei cuori del pubblico. Oggi i due artisti hanno presentato il brano in anteprima al programma di Fiorello, Viva Rai2!, animando tutto il quartiere romano dove si tiene la trasmissione.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti a Sanremo

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2022 quando furono i padroni di casa musicali della nave Costa Crociere per Sanremo. Quasi un anno e mezzo dopo, ecco il singolo che sarà lanciato in radio e in digitale questo venerdì. Ricordiamo che in precedenza Orietta Berti aveva interpretato il tormentone Mille insieme a Fedez e Achille Lauro (2021) mentre l’anno scorso ha pubblicato una hit cantata anche sul palco di Sanremo 2022, Luna piena, scritta e prodotta da Hell Raton.