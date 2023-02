Fabio Maria Damato, chi è il general manager di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è il general manager di Chiara Ferragni, anzi viene considerato dall’influencer come il suo «braccio destro e sinistro».

Chi è Fabio Maria Damato, il general manager di Chiara Ferragni

Da anni Fabio Maria Damato lavora in collaborazione con Chiara Ferragni ma nel corso della sua carriera ha toccato anche altri campi come l’economia e il giornalismo. Infatti, Fabio Maria Damato si è laureato in Economia aziendale nel 2008 alla Bocconi di Milano. Inoltre, ha lavorato come fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera ed ha scritto di moda per diversi magazine e riviste come Amica e MF Fashion.

Da maggio 2017 Damato ha iniziato la sua collaborazione con Chiara Ferragni, coordinando il progetto societario The Blonde Salad, nato dall’omonimo blog dell’influencer. Allo stesso tempo, il general manager si è occupato anche della produzione del film Chiara Ferragni Unposted. In linea di massima, Damato ha coordinato tutti i principali progetti della fashion blogger e ha contribuito in modo significativo all’ascesa del suo brand. Per Chiara, Damato ha un ruolo importantissimo e l’influencer ha anche affermato che è l’unica persona alla quale chiede consigli per scegliere i suoi outfit.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e il suo general manager

Per molto tempo i fan non erano a conoscenza della figura di Fabio Maria Damato. Solo grazie alla serie The Ferragnez i follower di Chiara l’hanno conosciuto. La Ferragni nel corso di una puntata della serie aveva dichiarato su di lui: «Lui è il mio braccio destro, sinistro, tutto, mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa».

Inoltre, sembra che il rapporto tra i due non sia solo lavorativo. Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sono molto amici e quest’ultimo ha partecipato anche al matrimonio dell’influencer con il cantante Fedez. Un’ulteriore prova del loro rapporto sta nel fatto che Damato ha organizzato anche il baby shower di Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni.