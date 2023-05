Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi: età, lavoro e figli

Fabio Leoni è uno sceneggiatore cinematografico e marito di Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi. È nato nel 1963 ed è cresciuto con una grande passione per il cinema, diventando regista. La coppia è sposata dal 1992 e dalla loro unione sono nati due figli, Virginia e Pietro, che hanno rispettivamente 28 e 24 anni.

Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi

Oltre ad essere uno sceneggiatore cinematografico molto apprezzato, Fabio è anche un soggettista di diverse fiction. Molto riservato, preferisce vivere lontano dai riflettori, ha un profilo social poco seguito ed utilizzato e compare solo su quello della moglie che, in occasione del loro trentesimo anniversario di matrimonio, ha postato questo messaggio su Instagram: «Tra queste due foto 30 anni sono passati…non in un lampo ma veloci abbastanza da metterci dentro due figli, malattie, gioe, lutti, risate, dolori, paure, cani, gatti, traslochi, successi e insuccessi, cambi di vita e tanto ancora. Sempre insieme, auguri Fa’. Buon trentesimo anniversario!».

La vicinanza alla moglie durante la malattia

Come raccontato dall’attrice, il marito l’ha supportata molto durante la malattia che l’ha colpita nel 2009, un cancro al seno che oggi è riuscita a sconfiggere. Rosanna ha dichiarato più volte il sostegno mostrato dal marito che gli è stato sempre accanto durante il periodo di chemio, arrivando a tagliarsi in capelli in segno di solidarietà: «Lui è stato bravissimo perché mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Non mi ha mai fatto notare questo, lo vedevo io allo specchio. La cosa più importante è che la vita procedeva come prima anche quando dovevamo litigare. Quello che ci lega probabilmente è proprio il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Siamo 24 ore su 24 insieme e non è sempre facile».