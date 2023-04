Fabio Fulco sposa Veronica Papa: «Solo a 50 anni ho scoperto l’amore»

Fabio Fulco si sposa con Veronica Papa. «Solo a 50 anni ho scoperto l’amore, adesso sogno una grande famiglia», ha detto l’attore.

«Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere», ha raccontato al settimanale Chi non senza nascondere l’emozione per le imminenti nozze. E ancora: «Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice». Il matrimonio è previsto per luglio.

La coppia ha avuto nel 2021 una figlia, Agnes, e per Fulco questa è la storia d’amore più importante dopo il legame con Cristina Chiabotto: «Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo». L’attore ha confidato che si sentiva pronto a sposarsi già dopo la nascita di Agnes, ma i due hanno dovuto aspettare un po’ di tempo e così è trascorso un altro anno. Quanto alla cerimonia, ha annunciato che sarà «romantica» ma ci ha tenuto a sottolineare che, più che festa, la cosa veramente importante è la cerimonia in chiesa: «Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire».

La loro relazione

È un Fabio Fulco romantico e al settimo cielo quello che si è raccontato al settimanale Chi, al quale ha anche confidato che dopo il matrimonio è pronto ad allargare la famiglia.

Veronica Papa è arrivata nella vita dell’attore dopo la lunga storia con Cristina Chiabotto,che lo lasciò per sposare l’imprenditore Marco Roscio nel 2019. Una storia che fece soffrire molto l’attore ma che ormai è acqua passata.