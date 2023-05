Fabio Fulco: età, compagna, figlia e Cristina Chiabotto

Il fascinoso Fabio Fulco è uno dei volti più noti del mondo delle fiction italiane. Nato a Napoli il 4 agosto del 1970 (oggi ha 52 anni) ha alle spalle una lunga carriera in televisione, a teatro e al cinema. Ecco tutte le produzioni più importanti a cui ha partecipato e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Fabio Fulco: biografia e carriera dell’attore

Fulco, che è cresciuto a San Giuseppe Vesuviano, ha iniziato prima di tutto a lavorare come fotomodello nel 1996, l’anno in cui ha cominciato ad apparire sui primi fotoromanzi e, in parallelo, l’anno in cui è apparso nella pellicola Donne in bianco diretta da Tonino Pulci. Dopo aver partecipato al film Un té con Mussolini diretto da Franco Zeffirelli, Fulco ottiene un ruolo che da molti punti di vista gli svolterà la carriera, quello di Max Casti Dupret in Vivere.

Diventato uno dei volti di punta del mondo delle fiction italiane, Fulco avrà così la possibilità di recitare in altri importanti show del calibro di Orgoglio, Incantesimo (qui interpreterà il ruolo di Sergio Fanti) e in Don Matteo 5. Un anno molto importante per la sua carriera sarà inoltre il 2005: qui l’attore entrerà a far parte del cast di Ballando con le stelle come concorrente e, grazie alla trasmissione condotta da Milly Carlucci, troverà l’amore nell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Per quanto riguarda gli impegni televisivi più recenti, per il resto, vale la pena segnalare la sua presenza in prodotti come Crociera Vianello, Un passo dal cielo, Un posto al sole, Le tre rose di Eva 4 e in ultimo Il paradiso delle signore.

Fabio Fulco: da Cristina Chiabotto a Veronica Papa

La storia con Cristina Chiabotto è stata molto importante ed è proseguita fino al 2017. Dopo la fine della relazione, Fulco si è legato sentimentalmente con un’altra ex partecipante a Miss Italia, Veronica Papa, che l’ha reso padre della piccola Agnes nel 2021. Molto presto la coppia convolerà a nozze: i due hanno deciso di sposarsi a luglio 2023 in Costiera Amalfitana.