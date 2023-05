Fabio Fazio sull’addio alla Rai: «Non tutti sono adatti per tutte le narrazioni»

Dopo aver annunciato il passaggio a Discovery dal prossimo autunno, Fabio Fazio ha commentato il suo arrivederci alla Rai nella puntata di Che tempo che fa di ieri sera. Spazio alle riflessioni e ai ringraziamenti ma anche all’ironia con Luciana Littizzetto, che lo seguirà sul Canale Nove.

Le parole di Fabio Fazio sull’approdo a Discovery

«lo sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni» ha esordito il conduttore durante l’intervista con uno dei suoi ospiti. «Diciamo che non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. E quindi, con grande entusiasmo, intraprendo un nuovo cammino fatto di novità e spero di invenzione e creatività, anzi ne sono sicuro».

Fabio Fazio ci insegna come uscire a testa alta da vero professionista, lezioni di stile e superiorità.pic.twitter.com/jUPyY6I4P7 — mari (@amaricord) May 14, 2023

Quindi il ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato con lui negli scorsi decenni: «Io qui ho trascorso 40 anni e questo lo dico perché con l’occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone, che ho incontrato, con cui ho lavorato e da cui soprattutto ho imparato. E questo lo dico perché io non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai, anche perché se dicessi mai – e non accadrà – qualcosa di scortese, è come se lo dicessi contro di me». E ancora: «La Rai ha 70 anni e, di questi 70, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. E quindi siamo in qualche modo la stessa cosa. Per questo ne approfitto e dico un grazie sincero a tutti e grazie al pubblico. Comunque ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo».

Il siparietto con Luciana Littizzetto

Il commento, questa volta ironico, sul suo addio alla tv di Stato è proseguito durante lo spazio dedicato a Luciana Littizzetto, da decenni al suo fianco e compagna della nuova avventura a Discovery. «Con le mani, ciao ciao», ha canticchiato la comica, subito ripresa dal conduttore: «Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa». Tra le risate del pubblico, la donna ha quindi fatto un riferimento diretto all’imminente chiusura di CTCF: «Fabio, abbiamo solo tre puntate». Poi il gesto del vaffa.