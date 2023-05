Fabio Fazio e Luciana Littizzetto salutano la Rai: il discorso e la lettera

Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che settimane fa avevano annunciato il loro passaggio a Discovery, hanno salutato l’emittente pubblica. La comica ha letto una «letterina» dedicata all’azienda non senza mandare frecciatine mirate

La lettera di Luciana Littizzetto

«Cara Rai, regina del tubo catodico, tu che sei partita con un canale e ora ne hai più di Venezia…Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo». È iniziata così la classica «letterina» pronunciata nel momento a lei dedicato, uno dei più attesi della trasmissione.

Tra un’allusione pungente, qualche riga commosa e una stoccata al futuro, ha ringraziato il pubblico e i lavoratori della tv pubblica ricordando che: Il servizio pubblico è di tutti. Di quelli che la pensano come chi governa, ma anche di quelli che pensano il contrario. E persino di quelli che non sono andati a votare. Di chi va e di chi resta. Di tutti. Di più».

Come non comprendere poi la stoccata finale al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con quel: «Bello? Ciao!», riferimento al commento che il politico aveva scritto per festeggiare il loro addio alla Rai («Belli ciao!»).

Il discorso di Fabio Fazio

Queste invece le parole di Fazio: «Grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi, e grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni e a chi in questi mesi ha cercato una soluzione aspettando da Giove e da Marte segnali che non sono arrivati. Un grazie sempre alla Rai: è la tv pubblica, non possiamo non volergli bene. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, feci il primo provino con Bruno Voglino e dopo quel provino entrai in Rai facendo l’imitatore a Pronto Raffaella. Il grazie più grande voglio dirlo al pubblico che in questi 40 anni è cresciuto con me, sono stati 40 anni bellissimi!».