Fabio Concato: canzoni, moglie, vero nome e tour 2022 del cantautore

Fabio Concato, tra i più famosi cantautori italiani, dal 25 novembre 2022 al 16 maggio 2023 sarà impegnato nel suo nuovo tour, che prevede ben 19 tappe. L’autore di Domenica bestiale è sposato da oltre 40 anni con Elisabetta Pesarese, con la quale ha avuto due figlie.

Fabio Concato: età e vero nome

Fabio Concato è nato a Milano il 31 maggio 1953 con il vero nome di Fabio Bruno Ernani Piccalunga. Oggi ha 68 anni ed è certamente tra i cantautori italiani più conosciuti. È passato alla storia il suo brano Domenica bestiale, e tra i tanti riconoscimenti ottenuti si ricordano il Premio Lunezia 2007 per il valore musical-letterario dell’album Oltre il Giardino e l’Ambrogino d’oro nel 2020. All’attivo ha 23 album ed è in attività dal 1974.

Le canzoni più famose

Tra le canzoni più famose del musicista ci sono sicuramente:

1977 – Storie di sempre

1978 – Svendita totale

1979 – Zio Tom

1982 – Fabio Concato

1984 – Fabio Concato

1986 – Senza avvisare

1990 – Giannutri

1992 – In viaggio

1996 – Blu

1999 – Fabio Concato

2001 – Ballando con Chet Baker

2012 – Tutto qua

Si tratta di grandi successi, pensati d’altronde da un cantautore che è sempre stato immerso nel mondo della musica. Il padre è Luigi Piccalunga, chitarrista e autore jazz più noto come Gigi Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato.

La moglie e le figlie del cantautore

L’autore di Una domenica bestiale è sposato da oltre 40 anni con Elisabetta Pesarese, con la quale è convolato a nozze il 16 luglio 1980. «Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita. È stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento», ha ricordato in passato il musicista.

«È stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimento, che ho acquistato una certa fama. Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro, non dico che avrei cambiato mestiere, ma sicuramente sarebbe stato molto più difficile emergere». La coppia ha avuto due figlie: Carlotta e Giulia. Alla primogenita Carlotta è dedicata la celebre canzone “Fiore di maggio”, in quanto è nata appunto il 24 maggio.

Il tour di Fabio Concato nel 2022

Per il tour 2022 il cantautore milanese ha fissato ben 19 date. Inizierà il 25 novembre 2022 a Belluno, concerto di apertura, e si concluderà il 16 maggio 2023 a Bergamo. Il cantautore suonerà largamente in Nord Italia: da Verona, Milano, Mestre, a Torino, Monza e Modena. Farà anche tappa a Roma, Taranto e in altre città.