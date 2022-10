Fabio Carapezza morto a 68 anni: addio al figlio di Guttuso

«La Malinconia, come una linfa sotterranea, pervade le opere del Guttuso ultimo, come testimoniano le sue lettere, il suo rivisitare con insistenza gli antichi maestri, i significati misteriosi delle sue pitture». Così Fabio Carapezza Guttuso, morto a Roma all’età di 68 anni, ricordava il padre adottivo Renato. La sua adozione nel 1987 fece scalpore.

Fabio Carapezza morto: la sua storia

Infatti, Carapezza era figlio di un illustre vulcanologo e amico del maestro. Nel 1987, Guttuso scelse di adottare Fabio. In più, lo rese erede universale e custode delle sue opere. la compagna di Guttuso, alla morte dell’artista, accusò Fabio di averle impedito di stargli vicino. Lui replicò che era volontà dell’artista, attestata anche da testimoni illustri. Seguirono diverse cause, tra cui anche quella degli eredi Dotti. Fabio vinse tutte le cause, incluso il giudizio in Cassazione, avvenuto nel 1993.

Lavorò nei Beni Culturali e si impegnò anche in un museo dedicato al maestro di Bagheria. Riuscì a riaprire gli Uffizi dopo un mese dalla bomba contro la struttura, lanciata nel ’93. Fu anche Prefetto sempre per i Beni Culturali e fu tra le persone incaricate per i Beni Culturali dopo il terremoto a L’Aquila. Nel 2019, parlò della questione dell’acqua alta a Venezia al Corriere della Sera. «La situazione è difficile, il Patrimonio è immenso. Occorre una minuziosa manutenzione dei luoghi più delicati soprattutto quelli con strutture lignee. Sembrano sciocchezze ma le strutture storiche che hanno ceduto nei terremoti nel 90% dei casi avevano travi imbevute d’acqua soprattutto nelle chiese. Con la rarefazione del personale ecclesiastico la vigilanza continua è sparita… Poi ci sono da controllare le zone franose vicine ai siti culturali. Lì, senza controlli costanti, la situazione può essere addirittura terrorizzante…» spiegò allora.

Era figlio di Renato Guttuso

Adottato da Guttuso, oltre al patrimonio culturale, Fabio ereditò anche la visione d’insieme e la sensibilità per la cultura. I funerali si sono tenuti nella chiesa di Santa Cecilia a Trastevere alle 15.

«Lutto nel mondo della cultura siciliana. È morto Fabio Carapezza Guttuso, 68 anni, figlio adottivo di Renato Guttuso ed ex commissario straordinario del Teatro Massimo di Palermo. Il Comune di Petralia Sottana si stringe al dolore della famiglia. Ricordiamo con piacere il concerto del coro del Teatro Massimo in Chiesa Madre fortemente voluto da lui». Così lo ricorda l’ente sulla pagina ufficiale su Facebook.