Fabio Cannavaro: età, moglie e figli dell’allenatore ed ex calciatore

Nato a Napoli il 13 settembre 1973, Fabio Cannavaro è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano considerato uno dei migliori difensori della sua generazione. Nel 2006 è stato campione del mondo con la nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze con 136 partite dal 2009 al 2013. Ne è stato anche il capitano dal 2002 al 2010. Nel 2006 si è aggiudicato il Pallone d’oro (quinto italiano vincitore del premio dopo l’oriundo Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio) ed è stato eletto FIFA World Player of the Year. Nel 2014 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i calciatori.

Fabio Cannavaro: biografia e carriera

Fabio ha iniziato a giocare nelle fila dell’Italsider, nel campo Ilva di Bagnoli, dove lo accompagnava il padre Pasquale, a sua volta difensore. Dopo essere stato raccattapalle allo stadio San Paolo, ammirando da vicino gli idoli Diego Armando Maradona e Ciro Ferrara, entrò nel settore giovanile, prima come centrocampista e poi come difensore. Ha esordito in Serie A il 7 marzo 1993 all’età di 19 anni. Dopo due anni al Napoli, sebbene il difensore avesse dichiarato di voler rimanere nella squadra, venne ceduto per 13 miliardi di lire al Parma per risanare la situazione economica della squadra. Ha militato poi nell’Inter e nel 2004 passò alla Juventus.

Da calciatore ad allenatore

Nel 2006, a seguito delle vicende giudiziarie di Calciopoli che coinvolsero la Juventus relegandola nel campionato di Serie B, Cannavaro lasciò la squadra torinese e fu acquistato dal Real Madrid. Alla scadenza del contratto, nel 2009, Cannavaro ritornò alla Juventus, allenato da Ciro Ferrara. Ma la squadra non disputò un buon campionato e nel 2010 decise di lasciare il calcio italiano trasferendosi negli Emirati Arabi, nella squadra di Dubai, Al-Ahli. L’anno successivo, all’età di 37 anni, annunciò il proprio ritiro dal calcio giocato a causa di alcuni problemi al ginocchio. Tra il 2012 e il 2013 consegue la qualifica da allenatore e da direttore sportivo a Coverciano. La prima squadra che ha allenato è stata la Guangzhou Evergrande, la squadra di Canton, in Cina. Dal 2005, assieme a Ciro Ferrara, ha dato vita alla Cannavaro-Ferrara, associazione di volontariato che si occupa dei bambini disagiati dei quartieri napoletani.

Fabio Cannavaro: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Fabio è sposato dal 1996 con Daniela Arenoso da cui ha avuto tre figli: Christian nato nel 1999 e cresciuto calcisticamente nel Sassuolo, Martina nel 2001 e Andrea nel 2004, militante nel settore giovanile della Lazio.