Fabio Balsamo (The Jackal): moglie, vita privata, malattia, altezza, data di nascita e film del comico

Fabio Balsamo è uno dei componenti del gruppo comico The Jakal. Dal 26 aprile 2022 torna nel piccolo schermo come conduttore del game show Name That Tune insieme al collega Ciro Priello. Ma chi è Fabio Balsamo? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Fabio Balsamo?

Fabio Balsamo è nato nel 1989 a Casalnuovo di Napoli, dunque ad oggi ha 33 anni. Prima di ottenere il successo, Fabio Balsamo ha frequentato l’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli, specializzandosi in arte drammatica. Ha anche vissuto due mesi in Francia per studiare l’arte dei clown di strada, per poi iniziare subito a recitare.

Nel 2014 l’attore è entrato a far parte del gruppo comico The Jackal (già attivo dal 2005) apparendo in «Gli effetti di Gomorra – La serie sulla gente», primo di una fortunata serie di esilaranti video-parodie pubblicate su YouTube. Nel 2015 Balsamo ha debuttato al cinema con il film Babbo Natale non viene da Nord, per la regia di Maurizio Casagrande. A teatro invece ha recitato in diverse produzioni come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Nel frattempo tuttavia ha continuato a lavorare con i The Jackal, grazie ai quali ha ottenuto successo. Infatti, nel 2017 è diventato uno dei protagonisti del primo film al cinema del team comico, AFMV – Addio fottuti musi verdi. Sempre con i colleghi, nel 2021, è diventato membro del cast della serie Netflix Generazione 56k e l’anno precedente ha preso parte ad un episodio di Don Matteo.

Nel curriculum di Fabio Balsamo non mancano le partecipazione televisive. Insieme ai Jackal nel 2020 ha lavorato con Massimo Ranieri, nello show Qui e adesso, ed è stato tra gli ospiti ricorrenti del gioco Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2. Inoltre, nel 2022 torna nel piccolo schermo per presentare il game show Name That Tune.

Fidanzata, dove vive, Instagram, vita privata dell’attore

Balsamo è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non ha mai lasciato trapelare informazioni sulla sua vita sentimentale. L’attore comico vive a Napoli. Profilo Instagram:@balsamo_fabio.