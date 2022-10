La fabbrica di cioccolato stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Tim Burton dirige Johnny Depp ed Helena Bonham Carter ne La fabbrica di cioccolato, in onda stasera 23 ottobre alle 21.20 su Italia 1. Adattamento dell’omonimo romanzo di Roald Dahl, è un remake del film di Stuart con Gene Wilder del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. La trama si concentra sul giovane Charlie che vince un biglietto speciale per visitare l’azienda dolciaria più famosa al mondo. Al suo interno farà la conoscenza dell’eccentrico proprietario, Willy Wonka. Nel cast Freddie Highmore, Christopher Lee e AnnaSophia Robb. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Protagonista della storia è Charlie Bucket (Freddie Highmore), bambino di una famiglia molto povera che abita assieme ai genitori e i quattro nonni. Conduce una vita umile, mangiando tutti i giorni zuppa di cavolo, sia a pranzo sia a cena. Sogna però sempre di poter mangiare il cioccolato, leccornia che però per la sua condizione economica disagiata può comprare solo il giorno del suo compleanno. Improvvisamente però una grande notizia fa il giro del paese. Willy Wonka (Johnny Depp) ha deciso di aprire la sua gigantesca e fantasmagorica fabbrica di dolciumi a cinque fortunati bambini che troveranno un biglietto d’oro celato nelle tavolette. Fra loro, solo uno potrà poi ricevere un premio speciale direttamente dalle mani di Willy.

In tv iniziano a comparire i primi vincitori. Il primo è il tedesco Augustus Gloop (Philip Wiegratz), goloso e obeso. Poi tocca alla britannica Veruca Salt (Julia Winter), capricciosa e snob per via dell’enorme ricchezza. Seguono Violetta Beauregarde (AnnaSophia Robb), vanitosa americana e campionessa di chewingum, e Mike Tivù (Jordan Fry), nerd spaccone ma intelligentissimo. Resta dunque un solo biglietto ed è il giorno del compleanno di Charlie. Una volta aperta la tavoletta, però, scopre soltanto del gustoso cioccolato. Quando trova per caso una banconota per strada, decide di tentare la sorte entrando in un negozio. Trova così l’ultimo biglietto dorato e decide di partecipare alla visita assieme a suo nonno Joe (David Kelly). Entrato nella fabbrica, conoscerà non solo Willy Wonka, ma anche i suoi fidati aiutanti, gli Umpa Lumpa.

La fabbrica di cioccolato, 5 curiosità sul film stasera 23 ottobre 2022 su Italia 1

La fabbrica di cioccolato, Martin Scorsese rifiutò la regia

Tim Burton non avrebbe dovuto dirigere il film. Secondo Imdb infatti la produzione aveva deciso di contattare nientemeno che Martin Scorsese. Il regista tuttavia, pur avendo mostrato interesse per la pellicola, dovette rifiutare. In quel momento era infatti impegnato sul set di Gangs of New York con Leonardo DiCaprio.

La fabbrica di cioccolato, la troupe usò scoiattoli veri per le riprese

Una delle scene più emblematiche del film si incentra su Veruca Salt, messa alla prova dall’eccentrico Willy Wonka. Nel ciak si vedono decine di scoiattoli intenti a saltare e correre in ogni direzione per accaparrarsi le migliori nocciole della fabbrica. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di computer grafica ma di veri animali addestrati per rompere le noci. Uno sforzo per regista e troupe che ha richiesto in totale 10 settimane di lavoro.

La fabbrica di cioccolato, un protagonista rubacuori

Protagonista del film è Charlie Bucket, che ha il volto di Freddie Highmore. Sebbene il personaggio della storia non goda di grande fama, ben diverso fu il caso dell’attore. Si racconta che sul set Highmore fosse un vero rubacuori, tanto da attirare le attenzioni di Julia Winter e AnnaSophia Robb. Le due ragazzine fecero persino a gara per stargli più vicino durante le riprese.

La fabbrica di cioccolato, il commento piccato di Roald Dahl

Il film di Tim Burton non è frutto di una sceneggiatura originale, ma è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Roald Dahl. Lo scrittore, celebre per la saga Piccoli Brividi, tuttavia non amò particolarmente la pellicola. Dichiarò che Burton aveva dato troppa attenzione a Willy Wonka piuttosto che a Charlie, vero protagonista della storia.

La fabbrica di cioccolato, gli incassi al di sopra delle aspettative

A fronte di un budget di 150 milioni di dollari, il film di Tim Burton ottenne risultati sensazionali in sala. Totalizzò al box office mondiale addirittura 474.9 milioni di dollari, di cui 2.1 in Italia. È ad oggi uno dei suoi film di maggiore successo, anche se in termini di incassi ben lontano dal miliardo di Alice in Wonderland.