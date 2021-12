Ieri sera un 50enne si è presentato a fare il vaccino con un braccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere così il Green pass senza aver davvero ricevuto il siero. È successo a Biella e l’escamotage non ha avuto l’effetto sperato: nonostante l’applicazione fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l’operatrice sanitaria incaricata dell’inoculazione, che ha chiesto all’uomo di mostrare per intero il proprio braccio. Scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio, ma non è servito: è stato infatti denunciato ai carabinieri e l’Asl ha segnalato il caso anche in Procura. Un «gesto di una gravità enorme», secondo il presidente del Piemonte Alberto Cirio, ridicolo secondo tanti altri, in ogni caso capace di provocare la “reazione” di Elio e le Storie Tese: la band milanese ha postato sulla sua pagina Facebook un video del frontman sul palco di Sanremo nel 2013, impegnato proprio nella gag dell’arto farlocco, corredato dal commento: «”Si presenta a fare vaccino con braccio finto, denunciato”. Pivello».



Elio e le Storie Tese, i commenti dei fan su Facebook

Elio ha riproposto nel corso degli anni questa gag varie volte. Lo ha fatto recentemente anche a LOL – Chi ride è fuori. Il video, c’era da aspettarselo, ha scatenato i commenti dei fan del gruppo, in crogiuolo di citazioni (anche questo lo è) dalla discografia della band. «Appalti truccati/Trapianti truccati/Motorini truccati che scippano donne truccate/Il braccio del no-vax è truccatissimo», ha scritto un utente “omaggiando” La terra dei cachi, “quasi vincitrice” del Festival di Sanremo 1996. «Per quella gente, servirebbe Shpalman! Anzi, ci riescono benissimo da soli!», ha commentato un altro, evidenziano la figura barbina del 50enne di Biella. Che è innegabilmente «L’inventore di una storia falsa!», innegabilmente, come sottolinea un altro fan di Elio e le Storie Tese, usando una frase del brano cult Il vitello dai piedi di balsa.