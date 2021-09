Qualifiche pazze in quel di Sochi per il 15esimo appuntamento del mondiale di F1, in programma domenica 26 settembre sul circuito russo. Il Q3 termina infatti con una prima fila inedita: zampata finale di Norris su McLaren, che all’ultimo beffa per la pole Sainz della Ferrari. Terzo Russell con la Williams, che precede il campione in carica Hamilton su Mercedes.

Sochi, sorpresa Norris

Qualifiche pazze a Sochi e non solo per il risultato. Già nella notte e poi anche nel corso della mattinata, sul circuito russo si è infatti abbattuto un nubifragio, che ha portato alla cancellazione delle terze prove libere e della gara di Formula 3. In dubbio fino all’ultimo il Q3, che poi si è regolarmente disputato su un asfalto che è andato via via asciugandosi dopo la tanta pioggia. Eccezionale la prestazione di Norris: il britannico della McLAren ha sorpreso tutti all’ultimo giro, beffando un ottimo Sainz che comunque domani scatta dalla prima fila, mentre Hamilton ha dovuto cedere il passo anche a Russell a causa di un grave errore nell’ultima frazione della sessione di qualifica a dieci. «Cercherò la rimonta domani», il commento lapidario del sette volte campione iridato. E l’attuale leader del mondiale Verstappen? Partirà dall’ultima fila, a causa della penalità comminatagli per aver montato la quarta power unit stagionale sulla propria monoposto. Nelle retrovie (15esimo) anche il ferrarista Leclerc, che si è ritirato in avvio di Q2. Ma il pilota monegasco è ottimista: «Sarà un GP difficile, qui è complicato superare. Speriamo di fare una bella rimonta visto che il passo della Ferrari è buono. La macchina è preparata per l’asciutto».

Sochi, la griglia di partenza

1. Lando NORRIS 1:41.993

2. Carlos SAINZ +0.517

3. George RUSSELL +0.990

4. Lewis HAMILTON +2.057

5. Daniel RICCIARDO +2.163

6. Fernando ALONSO +2.211

7. Valtteri BOTTAS +2.717

8. Lance STROLL +2.963

9. Sergio PEREZ +3.344

10. Esteban OCON +3.872

11. Sebastian VETTEL eliminato in Q2

12. Pierre GASLY eliminato in Q2

13. Yuki TSUNODA eliminato in Q2

14. Nicholas LATIFI eliminato in Q2

15. Charles LECLERC eliminato in Q2

16. Kimi RÄIKKÖNEN eliminato in Q1

17. Mick SCHUMACHER eliminato in Q1

18. Antonio GIOVINAZZI eliminato in Q1

19. Nikita MAZEPIN eliminato in Q1

20. Max VERSTAPPEN eliminato in Q1