F1, la nuova Ferrari sarà presentata il 14 febbraio

Un amore così grande, come quello degli italiani per la Ferrari, meritava una data speciale. E così, la nuova monoposto del Cavallino sarà svelata agli appassionati di motori (ferraristi e non) il 14 febbraio. «Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia. La monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso – la nuova vettura prenderà parte alla 73esima edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra», si legge in una nota di Maranello.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

Ferrari, nel 2023 riparte la caccia ai titoli che mancano da troppo tempo

La Ferrari riprende nel 2023 l’inseguimento al titolo piloti di F1, che manca dal 2007 quando si laureò campione iridato Kimi Raikkonen, così come a quello costruttori: l’ultimo risale al 2008. Il Cavallino riparte dal duplice secondo posto ottenuto nel 2022, sia tra i piloti (con Leclerc) che come costruttore. La scorsa stagione le rosse hanno ottenuto tre vittorie con il pilota monegasco e una con Sainz, oltre a 12 pole position.

La nuova monoposto sarà la prima dell’era-Vasseur

La Ferrari è la seconda squadra di F1 ad annunciare la data di presentazione della nuova monoposto, preceduta dall’Aston Martin che sarà svelata il giorno prima, il 13 febbraio. Con i piloti che rimangono gli stessi, nel 2023 la grande novità in casa Ferrari sarà rappresentata dalla figura del team principal, con il francese Frederic Vasseur (ex Alfa Romeo Sauber) che riceve il testimone da Mattia Binotto.

