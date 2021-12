F1 GP Arabia Saudita, Lewis Hamilton: «Non sono a mio agio in Arabia Saudita»

Il testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati da appena 8 punti, continua in Arabia Saudita: il penultimo atto del mondiale di Formula 1 andrà in scena nel nuovo e velocissimo circuito di Jeddah nel weekend. Ma il “circus” aveva fatto tappa qui. Una prima volta che il campione in carica Hamilton avrebbe volentieri evitato: «Se mi sento a mio agio qui? No, non direi che mi sento a mio agio. Ma lo sport ha preso la decisione di correre qui», ha dichiarato in conferenza stampa, nel corso della quale ha indossato una t-shirt raffigurante delle mani tese verso l’alto e dei pantaloni neri ornati dalle colombe simbolo di pace. Come a Losail (Qatar), il pilota britannico Hamilton correrà con un casco arcobaleno, per sottolineare la sua vicinanza alla comunità Lgbt.

Lewis Hamilton: «Il casco “rainbow” evidenzia un problema»

Hamilton ha espresso lo stesso concetto in un’intervista concessa a Motorsport.com. «Visto che siamo qui, credo che sia importante cercare di sensibilizzare su alcune questioni, in particolare sui diritti umani. Nell’ultima gara, ad esempio, avete visto il casco che ho indossato, e lo indosserò nuovamente qui e nella prossima gara, perché evidenzia un problema», ha detto il sette volte campione iridato. «La legge per la comunità Lgbt+, se qualcuno vuole prendersi il tempo di leggerla, è piuttosto terrificante. Ci sono modifiche che devono essere apportate, ci sono cambiamenti che si possono fare, come è stato ad esempio in merito al diritto delle donne di poter guidare nel 2018».

Nel corso del 2020 Liberty Media, detentrice dei diritti della F1, ha dato vita alla campagna #WeRaceAsOne, nata per sostenere la battaglia contro il Covid-19 e la lotta contro la discriminazione in tutto il mondo. La campagna utilizzava come simbolo l’arcobaleno che, però, è scomparso dalle monoposto in questa stagione, dopo che la Formula 1 ha aggiornato i suoi obiettivi per l’iniziativa nel 2021 (sostenibilità, diversità, inclusione, comunità).