F1 Imola, circuito assediato dall’acqua: evacuati i locali sotto i box

L’allerta meteo in Emilia-Romagna ha creato diversi danni alla popolazione e ha colpito anche il circuito di Imola. Infatti, l’autodromo è stato assediato dalle acque del fiume Santerno che scorre proprio nelle vicinanze del luogo. Per questa ragione, sono stati evacuati anche i locali sotto i box.

Il circuito di Imola assediato dall’acqua

Nel pomeriggio di martedì nelle vicinanze dell’impianto sono state chiuse alcune strade nelle vicinanze dell’impianto sportivo. Nella fattispecie, è stata bloccata la circolazione in via Tiro a Segno, proprio nel tratto che scorre parallelo a quello del tracciato. In poco tempo l’autodromo si è allagato e gli ampi spazi verdi e dei campi che di solito vengono usati come parcheggio non saranno disponibili in occasione del Gran Premio che si disputerà questo weekend. Ci sono preoccupazioni anche per il prato che ospiterà i tifosi e i membri del pubblico nella collinetta della Tosa: molto probabilmente non sarà agibile e sicura per l’inizio del Gran Premio. Per precauzione gli addetti alla sicurezza hanno voluto far evacuare le attività commerciali presenti nella parte sottostante alle terrazze dei box. Inoltre, è stata evacuata anche la sala stampa dell’autodromo, così da evitare eventuali problemi per la sicurezza di coloro che si trovavano lì.

Le previsioni meteo per la settimana

Prima dell’alluvione al circuito d’Imola erano stati fatti dei lavori sul prato che circonda il circuito per rendere gli ambienti più adatti al pubblico. Ora però la situazione è critica e addirittura qualcuno parla di annullare il Gran Premio per il maltempo. In effetti, le previsioni meteo non sono rassicuranti visto che secondo queste ultime dovrebbe piovere per diverse ore anche nella giornata di mercoledì. Inoltre, dovrebbe esserci pioggia anche nella giornata di sabato, ovvero durante la giornata dedicata alle qualifiche.