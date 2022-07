F1, Gran Premio d’Ungheria: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Dopo l’errore in Francia che gli è probabilmente costato la vittoria, Charles Leclerc è chiamato alla vittoria per tenere aperto il Mondiale di F1, nell’ultima gara prima della pausa estiva. Si corre in Ungheria: la Ferrari punta alla doppietta, dopo qualifiche certo non esaltanti per la Red Bull. Le cose da sapere sulla gara in programma domenica 31 agosto.

F1, Gran Premio d’Ungheria: la griglia di partenza

Prima pole position della carriera per George Russell, che con la sua Mercedes ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche: 1:17.377, beffando nel finale la Ferrari di Carlos Sainz, che lo affianca in prima fila. Dietro ci sono l’altro ferrarista Charles Leclerc e Lando Norris. In terza Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Alpine). In quarta Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). In quinta ci sono Daniel Ricciardo (Mercedes) e il leader del Mondiale Max Verstappen (Red Bull), che ha accusato problemi nel finale. Sergio Perez, con la seconda Red Bull, scatterà undicesimo. Sebastian Vettel (Aston Martin), che in settimana ha annunciato l’addio alla F1 al termine della stagione, parte dalle retrovie: 18esimo.

F1, Gran Premio d’Ungheria: il circuito

Il Gran Premio d’Ungheria è entrato nel calendario di Formula 1 nel 1986: fu la prima gara ospitata nell’allora blocco comunista. Si corre da allora sul circuito dell’Hungaroring, nei pressi di Budapest. La scuderia che vanta il maggior numero di successi in Ungheria è la McLaren, con 11 vittorie. Tra i piloti, il più vincente è Lewis Hamilton, otto volte sul gradino più alto del podio. L’anno scorso all’Hungaroring ha vinto Esteban Ocon, su Alpine-Renault.

F1, Gran Premio d’Ungheria: dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita, alle ore 18, in chiaro su TV8.