F1, Gran Premio degli Stati Uniti d’America: griglia e orario di partenza, dove vedere la gara in diretta

Max Verstappen contro Lewis Hamilton. La sfida per il titolo iridato continua a Austin, nella 17esima prova della stagione 2021 del campionato mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull guida la classica con 6 punti di vantaggio sul britannico della Mercedes, capace di infrangere ogni record nel corso della carriera. Appuntamento dunque in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America. Le cose da sapere.

F1, Gran Premio degli Stati Uniti d’America: la griglia di partenza

Pole position per Verstappen, che nelle qualifiche con il suo 1`32″910 ha preceduto di due decimi Hamilton. Terzo posto di Sergio Perez su Red Bull. Quarto Valtteri Bottas, che però partirà nono per il cambio di power unit alla sua Mercedes. Dunque quarta e quinta posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz (che sarà l’unico dei big di testa a partire con le gomme soft). Poi le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Scatta dall’ottavo posto l’AlphaTauri di Pierre Gasly, mentre a chiudere la top ten è il compagno di scuderia Yuki Tsunoda. Partiranno dal fondo della griglia di partenza Vettel, Alonso e Russell per cambi di power unit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

F1, Gran Premio degli Stati Uniti d’America: il duello Verstappen-Hamilton

La sfida tra Verstappen e Hamilton ha già assunto i contorni di un duello western. Sarà l’aria del Texas, ma nella seconda sessione di libere, che ha visto sorpasso e controsorpasso tra i due rivali per il titolo, l’olandese si sfogato contro l’inglese: lo ha definito «stupido idiota» alla radio e gli ha mostrato il dito medio in pista. «La lotta per il titolo? Penso sia quello che vuole la gente, vedere me e Lewis lottare: nel GP devo partire bene e poi dobbiamo lavorare come team per portare a casa questa gara», ha detto Verstappen. «Con questi tifosi troverò più velocità. Qui a Austin c`è sempre un grande pubblico», ha dichiarato Hamilton promettendo battaglia.

F1, GP Gran Premio degli Stati Uniti d’America: il circuito di Austin

Quella del 24 ottobre 2021 è la 42esima edizione del GP degli Stati Uniti America, valevole (con pause) per il mondiale di F1 dal 1959. Dopo la cancellazione del 2020, si corre per la nona volta sul circuito di Austin: nelle precedenti otto ci sono state cinque vittorie di Hamilton e una a testa per Vettel, Raikkonen (su Ferrari) e Bottas. 56 i giri del Gran Premio, per un totale di 308,405 chilometri.

F1, Gran Premio degli Stati Uniti d’America: a che ora inizia e dove vedere la gara

Semaforo verde alle 21. Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno. La gara sarà inoltre visibile in live streaming su SkyGo e sulla piattaforma NOW (serve il pass Sport). Il GP si potrà inoltre seguire in differita su TV8 a partire dalle 22.55.