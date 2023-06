F1, Gran Premio di Spagna: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Tutto pronto per il Gran Premio di Spagna, settima prova della stagione 2023 del campionato mondiale di Formula 1. Davanti a tutti scatterà il leader della classifica (e campione in carica) Max Verstappen, che in una qualifica ricca di colpi di scena ha centrato la pole position in 1:12.272.

F1, Gran Premio di Spagna: griglia di partenza

Accanto al fuoriclasse della Red Bull scatta dalla prima fila il pilota della Ferrari Carlos Sainz, mentre il compagno di scuderia Charles Leclerc è stato addirittura eliminato nel Q1. In seconda fila ecco la McLaren di Lando Norris, affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Pierre Gasly della Alpine, quarto nella qualifiche, è stato retrocesso di sei posizioni per un doppio impeding e partirà decimo in griglia. Dalla terza fila partono Lance Stroll (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine), dalla quarta Nico Hulkenberg (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin). In quinta accanto a Gasly c’è Oscar Piastri (McLaren). Sergio Perez della Red Bull fuori nelle Q2, scatta dall’undicesima posizione. Nessuna penalità invece per George Russell della Mercedes, investigato per il paradossale incidente con il compagno di squadra Hamilton nella Q2: partirà dodicesimo.

F1, Gran Premio di Spagna: il circuito

Il Gran Premio di Spagna a partire dal 1991 si corre sul Circuito di Catalogna di Montmeló, vicino a Barcellona. Il record di vittorie appartiene a Michael Schumacher, che ha vinto sette volte, seguito da Lewis Hamilton con sei. Tra le scuderie il primato è del Cavallino: 12 i trionfi della Ferrari nel GP di Spagna, di cui otto ottenuti sul Circuito di Catalogna (record nel record). L’ultima vittoria di una Rossa risale a dieci anni fa, al volante Fernando Alonso.

F1, Gran Premio di Spagna: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 15. La gara di F1 di oggi sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, così come in chiaro in contemporanea su TV8.