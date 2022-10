F1, GP di Singapore: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

La Formula 1 torna oggi per la gara del Gran Premio di Singapore, 17esimo appuntamento del Mondiale: si corre in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay, con forte rischio di pioggia. Charles Leclerc parte in pole, all’inizio di una corsa che può assegnare il secondo titolo iridato consecutivo a Max Verstappen. Le cose da sapere sul GP di Singapore.

F1, GP di Singapore: la griglia di partenza

Il ferrarista Leclerc in pole nella griglia di partenza di Singapore. Accanto a lui scatta Perez (Red Bull). In seconda fila Hamilton (Mercedes) e l’altro pilota Ferrari, Sainz. Dalla terza fila partono Alonso (Alpine) e Norris (McLaren). In quarta fila ci sono Gasly (Alpha Tauri) e Verstappen (Red Bull), che parte ottavo perché ha finito la benzina nelle qualifiche. In quinta fila Magnussen e Tsunoda (Alpha Tauri)

Verstappen potrebbe già oggi conquistare il titolo iridato. Questo in attesa di capire se ci saranno sanzioni da parte della FIA per il presunto sforamento del budget cap da parte della Red Bull nella passata stagione. L’analisi del Mondiale 2021 ha portato i “contabili” a individuare una scuderia, l’Aston Martin, in «violazione minore» delle regole e un’altra, la Red Bull, «violazione severa».

F1, GP di Singapore: il circuito di Marina Bay

Il GP di Singapore viene disputato sul circuito di Marina Bay, percorso cittadino non permanente lungo poco più di 5 chilometri, nella baia antistante la foce del fiume Singapore, che rappresenta il cuore storico della città-Stato asiatica. Il primo Gran Premio di Singapore valido per il Mondiale di F1 si è tenuto il 28 settembre 2008 ed è stata la prima gara di Formula 1 corsa in notturna. Quella di oggi è la 13esima edizione: 5 vittorie per Vettel, 3 per Hamilton, 2 per Alonso e una per Rosberg. Il GP di Singapore è il 17esimo appuntamento del Mondiale: seguiranno Giappone (Suzuka, 9 ottobre), Stati Uniti (Austin, 23 ottobre), Messico (Città del Messico, 30 ottobre), Brasile (San Paolo, 13 novembre) e infine Abu Dhabi (20 novembre).

F1, GP di Singapore: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 14 italiane. Diretta tv e streaming su Sky, con possibilità di assistere al Gran Premio in differita e in chiaro su TV8, dalle 18.