F1, Gran Premio di San Paolo: griglia di partenza, storia del circuito e dove vedere la gara

Scatta alle 18 il Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo (e quartultimo) atto di un Mondiale di Formula 1 estremamente tirato, nel quale Max Verstappen e Lewis Hamilton continuano a contendersi il titolo iridato. Le cose da sapere, dalla griglia di partenza alla classifica mondiale, alla storia del circuito, fino alle modalità con cui seguire la corsa.

GP Brasile, Bottas in pole

In Brasile a partire davanti a tutti sarà Valtteri Bottas della Mercedes, vincitore della Sprint Race del GP di San Paolo, cioè la mini gara di 24 giri che ha deciso lo schieramento in pista della gara. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen, che così guadagna altri due punti sul rivale Hamilton. La terza posizione in griglia è di un ottimo Carlos Sainz su Ferrari, affiancato dall’altra Red Bull di Sergio Perez in seconda fila. Hamilton, partito ultimo a causa di irregolarità all’ala mobile, ha chiuso in quinta posizione. Ma partirà decimo, in quanto ha cambiato il motore. Dalla quinta posizione scatta dunque Lando Norris su McLaren, che precede il ferrarista Charles Leclerc. Pierre Gasly (Alphatauri) settimo, Esteban Ocon (Alpine-Renault) ottavo, Sebastian Vettel (Aston Martin) nono.

These guys had an amazing view as the F1 Sprint got under way in Brazil on Saturday 🚦👌#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sgGP78g5tk — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

GP Brasile, la sfida per il titolo

Al momento Max Verstappen ha 19 punti di vantaggio sul campione in carica Lewis Hamilton, che sta vedendo il rivale allungare progressivamente: 312,5 a 293,5. Lotta aperta anche nel Mondiale costruttori, con Red Bull ormai tallona Mercedes, dietro di appena un punto, dopo averne recuperati ben 39 tra Austin e Città del Messico.

GP Brasile, la storia

Gran Premio di San Paolo, questa la nuova denominazione del Gran Premio del Brasile, che si tiene dal 1972 ed è valevole per il Mondiale di F1 fin dalla seconda edizione. Anche se negli anni Ottanta la corsa si è spostata sul circuito di Jacarepaguá vicino a Rio de Janeiro, la maggior parte dei gran premi è stata corsa sul circuito attuale, l’Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, quartiere di San Paolo. Il record di vittorie in Brasile appartiene ad Alain Prost: sei i trionfi del francese, seguito da Michael Schumacher con quattro. 11 in tutto le vittorie della Ferrari, l’ultima nel 2017 con Vettel.

Race day here is always a special race day 🚁😍#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Mhc8rWzLrH — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

GP Brasile, dove vedere la gara

Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà la gara in differita, a partire dalle 21:30.