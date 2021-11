F1, Gran Premio del Qatar: pole, curiosità sul circuito e dove vedere la gara

Scatta alle 15 il Gran Premio del Qatar, terzultima tappa della stagione di F1: il mondiale, dall’esito ancora incerto, potrebbe giungere a una svolta importante su un circuito di Losail al debutto assoluto nel circus. Parte davanti a tutti il campione in carica Lewis Hamilton, alla pole numero 102 della sua fenomenale carriera. Le cose da sapere sulla gara che si corre in notturna il 21 novembre.

Formula 1, la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar

Lewis Hamilton parte davanti a tutti grazie al tempo di 1’20″827 ottenuto in qualifica. Il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il rivale Max Verstappen, al volante della Red Bull, a cui ha rifilato quasi mezzo secondo. I due stanno lottando per il titolo iridato: al momento sono 14 i punti di vantaggio del pilota olandese, che partirà comunque dalla prima fila, in una gara che promette scintille. Terzo, almeno in base ai tempi, Valtteri Bottas (Mercedes). Ma a causa del mancato rispetto delle bandiere gialle a fine Q3, Verstappen è stato penalizzato di cinque posizioni, mentre Bottas scala indietro di tre. Dunque, prima fila per Pierre Gasly (AlphaTauri). I seconda Alonso e Norris. Poi Bottas, Sainz (graziato, era anche lui sotto investigazione), Verstappen, Tsunoda, Ocon e Vettel. La prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz, scatta dunque dalla terza fila, mentre Charles Leclerc, eliminato nella Q2, si è dovuto accontentare della tredicesima posizione in griglia.

BREAKING: Qatar grid penalties confirmed by the race stewards for Max Verstappen (five places) and Valtteri Bottas (three places) #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/GRrHdpaXv8 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Formula 1, il debutto del Gran Premio del Qatar

Il Gran Premio del Qatar debutta in F1 proprio oggi, dopo aver sostituito nel calendario il Gran Premio d’Australia, annullato a causa delle problematiche dettate dalla pandemia. È il quarto GP ospitato da una nazione del Medio Oriente, dopo quelli di Bahrein, Abu Dhabi e Sakhir. Non si correrà nel 2022, in quanto il Paese si concentrerà nell’ospitare il mondiale di calcio, e tornerà nel 2023 su un altro circuito costruito nel frattempo appositamente per le monoposto. Il tracciato di Losail è infatti noto per essere da tempo, per la precisione dal 2004, una delle tappe del motomondiale. 18 in tutto le gare di MotoGP corse a Losail, la prima vinta da Sete Gibernau e l’ultima da Fabio Quartararo. In mezzo sei successi italiani: quattro di Valentino Rossi e due di Andrea Dovizioso.

Sunday = time to go racing under the lights in the desert 👀👌🚁#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/8bQelpi8W3 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Formula 1, dove vedere il Gran Premio del Qatar

Il primo Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta da Sky, che lo renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Semaforo verde alle 15, con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Genè. In chiaro, la gara sarà trasmessa in differita su TV8, a partire dalle 18.