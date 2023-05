F1, Gran Premio di Monaco: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Oggi sul circuito di Monte Carlo è in programma la sesta gara del Mondiale di Formula 1 2023: il Gran Premio di Monaco, per le sue peculiari caratteristiche, è da sempre uno dei più attesi del calendario. Per la prima volta in carriera, a scattare dalla pole position sarà il campione iridato e leader della classifica piloti Max Verstappen, che ha battuto Fernando Alonso di appena 84 millesimi, al termine di qualifiche tiratissime.

F1, Gran Premio di Monaco: la griglia di partenza

Super pole di Verstappen (Red Bull), affiancato in prima fila dal veterano Alonso (Aston Martin). Il ferrarista Charles Leclerc, terzo nelle qualifiche a 106 millesimi dal miglior tempo, è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per aver ostacolato in modo evidente Lando Norris nel corso della Q3. Dunque dalla seconda fila partiranno l’altro pilota Ferrari Carlos Sainz e Esteban Ocon (Alpine). In terza fila insieme a Lecler ecco Lewis Hamilton (Mercedes). Poi Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Norris (McLaren). L’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, partirà dall’ultima posizione a causa di un incidente avvenuto nei primi minuti delle Q1.

F1, Gran Premio di Monaco: il circuito

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si corre sul circuito cittadino di Monte Carlo. La prima edizione si disputò il 14 aprile 1929. Valevole per il mondiale dal 1950, la gara è giunta nel 2023 alla 69esima edizione. Il primato di successi nel Principato appartiene ad Ayrton Senna, che qui vinse sei volte. Alle sue spalle Graham Hill e Michael Schumacher con cinque seguiti nell’albo d’oro da Alain Prost con quattro. Per quanto riguarda le scuderie, sono ben 15 i successi della McLaren. Nove le vittorie targate Ferrari, sette Lotus. La Red Bull è già a sei successi: l’anno scorso vinse Pérez, nel 2021 Verstappen.

F1, Gran Premio di Monaco: orario e dove vedere la gara

La partenza del GP di Monaco è fissata alle ore 15. Il sesto round della stagione di F1 verrà trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in streaming su NOW, poi in differita in chiaro su TV8, alle 18.