F1, Gran Premio di Monaco: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Domenica 29 maggio è il giorno del Gran Premio di Monaco, senza dubbio la gara più iconica del calendario della Formula 1. Le due Ferrari partono in prima fila, con il pilota di casa Charles Leclerc in pole position e il compagno di scuderia Carlos Sainz al suo fianco. Le cose da sapere sulla gara in programma nel Principato di Monaco.

F1, Gran Premio di Monaco: la griglia di partenza

Strepitosa doppietta Ferrari a Monaco: Charles Leclerc, che è nato e cresciuto proprio nel Principato, ha centrato il miglior tempo praticamente al primo tentativo del Q3, ottenendo la 14esima pole position della carriera. Accanto a lui, sulla griglia di partenza, c’è l’altro pilota del Cavallino Sainz. Seconda fila targata Red Bull, con Sergio Perez e il leader del Mondiale Max Verstappen. Scattano in terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). In quarta Fernando Alonso (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes). Poi Sebastian Vettel (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine).

F1, Gran Premio di Monaco: il circuito

Il Gran Premio di Monaco si corre sul circuito cittadino di Monte Carlo: la prima edizione della gara fu disputata il 14 aprile 1929 sotto l’impulso di Antony Noghès, fondatore dello Automobile Club de Monaco. 78 finora le edizioni del gran premio, di cui 67 valevoli per il Mondiale, di cui è un appuntamento fisso dal 1955. Il record di vittorie tra i piloti appartiene ad Ayrton Senna, capace di tagliare per sei volte il traguardo davanti a tutti. Tra i piloti in attività il primato appartiene a Lewis Hamilton, tre volte vincitore. L’anno scorso la vittoria è andata a Max Verstappen. La casa costruttrice più vincente a Monaco è la McLaren, con 15 vittorie. 9 quelle della Ferrari.

F1, Gran Premio di Monaco: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 15 per il GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky (così come su NOW e SkyGo) e successivamente in differita alle ore 18, in chiaro su TV8.