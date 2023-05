F1, Gran Premio di Miami: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Quinta tappa del Mondiale di F1, con la Ferrari sempre alla ricerca del primo successo, in un’annata in cui non stanno arrivando i progressi sperati: tutto pronto per il Gran Premio di Miami, che vedrà scattare in pole position Sergio Perez, pilota Red Bull. Griglia di partenza, circuito, orario e dove vedere la gara.

F1, Gran Premio di Miami: griglia di partenza

Dopo aver vinto in Azerbaigian, Perez è stato impeccabile nelle qualifiche e scatterà dunque dalla prima posizione. Ad affiancarlo il veterano Fernando Alonso, magistrale con la sua Aston Martin. In seconda fila il ferrarista Carlos Sainz, affiancato dalla sorpresa Kevin Magnussen, quarto con la Haas. Seguono la Alpine di Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell. L’altro pilota del Cavallino, Charles Leclerc, dopo due grossi errori in qualifica scatterà dalla settima posizione, affiancato da Esteban Ocon (Alpine). Qualifiche da dimenticare anche per il campione del mondo Max Verstappen: l’olandese della Red Bull sarà in quinta fila accanto alla Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, clamorosamente eliminato nel Q2, scatterà dalla 13esima piazzola.

F1, Gran Premio di Miami: il circuito

La gara si svolgerà lungo il Miami International Autodrome, che ha debuttato (così come lo stesso Gran Premio) nel Mondiale di Formula 1 solo l’anno scorso: si tratta di un circuito cittadino non permanente, localizzato all’interno dei terreni privati dell’Hard Rock Stadium (“casa” dei Miami Dolphins, franchigia NFL), che non sfrutta strade pubbliche e fa uso di percorsi asfaltati già esistenti di nuova costruzione. lungo 5.412 metri, è caratterizzato da 19 curve. Nel 2022 a vincere fu Verstappen. Quella di Miami è la prima di tre gare in programma in questa stagione negli Usa: la seconda sarà ad Austin, in Texas, il 22 ottobre, la terza il 18 novembre, quando in F1 tornerà il Gran Premio di Las Vegas.

F1, Gran Premio di Miami: dove vedere la gara

Semaforo verde alle 21:30 ora italiana. Il Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sarà inoltre possibile seguire la gara in differita su TV8 dalle 23.