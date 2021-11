F1, Gran Premio del Messico: griglia di partenza, classifica mondiale e dove vedere la gara

Ci siamo quasi al semaforo verde del Gran Premio del Messico, diciottesimo atto di un Mondiale di F1 decisamente più combattuto di quelli precedenti. A cinque gare dal termine della stagione è testa a testa in vetta alla classifica iridata tra il campione in carica Lewis Hamilton e il pretendente al titolo Max Verstappen. Mercedes contro Red Bull: sfida tra piloti, nonché fra costruttori, perché anche in questa classifica la lotta è serrata. Le cose da sapere sul GP in programma domenica 7 novembre.

What a sensational lap 🚀@ValtteriBottas rates his Mexico pole as one of his best 👌 #MexicoGP 🇲🇽 @pirellisport pic.twitter.com/wpbrCwga0u — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

F1, Gran Premio del Messico: griglia di partenza

A partire davanti a tutti in Messico sarà Valtteri Bottas, autore di un giro perfetto nelle qualifiche (1’15″875), che gli è valso la 19esima pole in carriera. Accanto a lui il compagno di squadra Lewis Hamilton. Le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, date per favorite della vigilia, scatteranno in seconda fila. Dopo Pierre Gasly su AlphaTauri, ecco la prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz. Ottavo in griglia Charles Leclerc, preceduto da Daniel Ricciardo.

F1, Gran Premio del Messico: sfida Verstappen-Hamilton

A cinque gare dalla fine della stagione, Max Verstappen ha 12 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che ha vinto ben tre gare meno di lui: cinque a otto. Sono 287,5 i punti del pilota della Redbull, 275,5 quelli che invece ha raccolto finora il campione in carica della Mercedes. Per quanto riguarda il Mondiale costruttori, le posizione sono per così dire invertite: comanda la Mercedes con 460,5. Red Bull a 437,5. Ferrari terza, staccatissima a 250,5.

F1, Gran Premio del Messico: la storia

Quella in programma domenica 7 novembre è l’edizione numero 21 del Gran Premio del Messico, gara automobilistica di Formula 1 che si è svolta dal 1962 e il 1970, poi dal 1986 al 1992 e nuovamente dal 2015 a oggi. Tutte le edizioni, tranne la prima sono state valevoli per il mondiale. Sede dell’evento, da sempre, è l’Autódromo Hermanos Rodríguez, che si trova alla periferia di Città del Messico. Due le vittorie ottenute dalla Ferrari sul circuito: nel 1970 con Jacky Ickx e nel 1990 con Alain Prost, mentre nel 1991 a trionfare è stato un pilota italiano, Riccardo Patrese, su Williams. Due successi a testa per Hamilton (2016, 2019) e Verstappen (2017,2018) nelle ultime quattro edizioni.

F1, Gran Premio del Messico: dove vedere la gara

Il Gran Premio del Messico inizia alle ore 20. Sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, che lo renderà disponibile (previo acquisto del pass sport) anche sulla piattaforma di streaming NOW. Per quanto riguarda la tv in chiaro, su TV8 sarà possibile assistere alla gara in differita, alle 22.55. Telecronaca a cura di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Genè.