F1, Gran Premio dell’Emilia-Romagna: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 va in scena in Italia, per la precisione a Imola, dove si corre il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Pole position per il campione in carica Max Verstappen, con la sua Red Bull scatterà davanti a Leclerc, sulla Ferrari. Griglia di partenza, storia del circuito e dove vedere la gara di F1.

Gran Premio dell’Emilia-Romagna, la griglia di partenza

Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Emilia-Romagna. L’olandese della Red Bull ha preceduto, come detto, il monegasco della Ferrari Leclerc. Scatteranno dalla seconda fila Sergio Perez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). In terza fila la coppia di piloti McLaren formata da Lando Norris e Daniel Ricciardo. Seguono Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Alpine) e Mick Schumacher (Haas). Letteralmente sprofondate le Mercedes, che sembrano davvero poco competitive: George Russell si è dovuto accontentare dell’undicesima posizione, mentre Lewis Hamilton partirà addirittura dalla quattordicesima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il circuito

Teatro del Gran Premio dell’Emilia-Romagna è l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. 4,909 chilometri e 19 curve, nel 1980 ha ospitato il Gran Premio d’Italia, che quell’anno eccezionalmente traslocò da Monza, e poi dal 1981 al 2006 il Gran Premio di San Marino. Dopo una lunga pausa, il circuito è tornato nel circus nel 2020, come “casa” del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Le due gare disputate finora sotto questa denominazione sono state vinte da Hamilton e Verstappen, i grandi duellanti del Mondiale passato. Il recordman di vittorie sul circuito imolese è Michael Schumacher, sette volte primo (1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006). Seguono con tre successi Alain Prost e Ayrton Senna, che com’è noto proprio qui perse la vita l’1 maggio 1994, nel corso di un terribile weekend che vide anche la morte del pilota austriaco Roland Ratzenberger, più uno spaventoso incidente a Rubens Barrichello, che se la cavò con una frattura al naso e qualche contusione.

Gran Premio dell’Emilia-Romagna, orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 15: sarà possibile vedere il Gran Premio in chiaro e in diretta su TV8, oltre che su Sky e sulla piattaforma di streaming NOW.