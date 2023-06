F1, Gran Premio del Canada: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Tutto pronto a Montreal per il Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in cui la Ferrari per adesso è salita appena una volta sul podio (con Charles Leclerc, terzo in Azerbaigian) disastrose in qualifica: Carlos Sainz, ritenuto colpevole dai commissari di aver ostacolato Pierre Gasly nelle fasi finali della prima sessione, è stato penalizzato di tre posizioni. Arrivato ottavo nelle terze e ultime qualifiche, lo spagnolo scende così in undicesima posizione in griglia. La retrocessione fa automaticamente guadagnare una posizione al suo compagno di scuderia, il monegasco Leclerc, piazzatosi undicesimo dopo le qualifiche e che ora sarà decimo alla partenza.

F1, Gran Premio del Canada: la griglia di partenza

Venticinquesima pole in carriera per Max Verstappen, in testa con la sua Red Bull a una griglia rivoluzionata dalle penalità. Nico Hulkenberg perde una storica prima fila e con la sua Haas viene retrocesso dal secondo al quinto posto. Ad affiancare Verstappane c’è la Aston Martin di Fernando Alonso. In seconda fila partono le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. In terza con Hulkenberg c’è Esteban Ocon con la sua Alpine. Quarta fila targata McLaren: settima posizione per Lando Norris, ottava per Oscar Piastri. In quinta la Williams di Alexander Albon e Leclerc. In sesta Sainz e l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez.

F1, Gran Premio del Canada: il circuito

La gara si terrà sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, tracciato semipermanente che sorge nel Parc Jean-Drapeau sull’Isola Notre-Dame, costruita per le Olimpiadi del 1976 nell’estuario del fiume San Lorenzo. Ospita il GP del Canada dal 1978: a vincere quell’anno fu l’eroe locale Villeneuve, a cui il circuito sarebbe stato intitolato poche settimane dopo la morte avvenuta nel 1982. Il record di vittorie sul circuito è condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton: sette successi a testa. Qui la Ferrari ha vinto 11 volte, l’ultima nel 2018 con Sebastian Vettel.

F1, Gran Premio del Canada: orario e dove vedere la gara

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now e SkyGo. Semaforo alle ore 20. Sarà poi possibile assistere al Gran Premio del Canada in chiaro e in differita su TV8, dalle 22.