F1, Gran Premio d’Azerbaigian: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Domenica 12 giugno si corre il Gran Premio d’Azerbaigian di Formula 1. Teatro della gara il circuito cittadino di Baku, capitale del Paese. A scattare in pole position sarà la Ferrari di Charles Leclerc, che proverà a riconquistare la vetta della classifica mondiale (ha 9 punti di distacco da Max Verstappen). Griglia di partenza, storia del circuito, orario e dove vedere la gara.

F1, Gran Premio d’Azerbaigian: la griglia di partenza

Sesta pole position della stagione e 15esima della carriera per il ferrarista Leclerc. Scatta dalla prima fila anche Sergio Perez (Red Bull), che ha ottenuto il secondo tempo in qualifica. In seconda ci sono Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Poi George Russell (Mercedes) e Pierre Gasly (AlphaTauri). In quarta fila partono Lewis Hamilton (Mercedes) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri), seguiti in quinta da Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). McLaren fuori dalle prime dieci.

Pole is becoming a habit for @Charles_Leclerc! Watch the highlights from a dramatic qualifying in Baku 🇦🇿#AzerbaijanGP #F1 — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

F1, Gran Premio d’Azerbaigian: il circuito

Il Gran Premio si svolge dal 2017 sul circuito di Baku, capitale dell’Azerbaigian. Il tracciato comprende sia rettilinei veloci, sia sezioni estremamente strette e tecniche, soprattutto attorno alla zona della famosa “curva 9”, situata nel centro storico della città. Sono quattro le edizioni disputate, che hanno visto quattro vincitori diversi: nell’ordine, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sergio Perez.

F1, Gran Premio d’Azerbaigian: dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 13. Il Gran Premio d’Azerbaigian si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sarà possibile assistere alla gara anche in differita, alle ore 18 su TV8.