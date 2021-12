F1, Gran Premio di Abu Dhabi: pole, circuito e dove vedere la gara

Il duello tra Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) si risolverà solo sul circuto di Yas Marina, dove il 12 dicembre si corre il Gran Premio di Abu Dhabi: il pretendente al titolo e il campione in carica scatteranno al semaforo verde a pari punti nella classifica iridata. Nelle precedenti 21 gare, hanno entrambi collezionato 369,5 punti. Se entrambi non andassero a punti, a vincere il Mondiale di Formula 1 sarebbe il pilota olandese, che si è aggiudicato nove grand prix a fronte degli otto del rivale britannico.

F1, GP di Abu Dhabi: quando il mondiale si è deciso all’ultimo

Si tratta della 30esima volta, su 72 edizioni del Mondiale, in cui il titolo viene assegnato all’ultima gara. Solo in un’altra occasione due piloti si sono presentati all’ultima gara in vetta alla classifica mondiale a pari punti: correva l’anno 1974 e a contendersi il titolo erano Emerson Fittipaldi (McLaren) e Clay Regazzoni (Ferrari). La spuntò il brasiliano, quarto nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America, mentre lo svizzero arrivò solo undicesimo a causa di problemi alle sospensioni.

F1, GP di Abu Dhabi: chi scatta in pole position

Sul circuito di Yas Marina a partire davanti a tutti sarà Verstappen, che ha conquistato la pole position domina le qualifiche con velocità e strategia di squadra. L’olandese, che nel 2020 ha vinto ad Abu Dhabi dopo essere partito per primo, precede sulla griglia di partenza Hamilton. Terzo Lando Norris su McLaren e quarto Sergio Perez su Red Bull. Bene le Ferrari: Carlos Sainz è quinto, Charles Leclerc settimo. Ultimo nelle qualifiche, Nikita Mazepin non prenderà parte alla gara di Yas Marina: il russo della Haas è risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute sono buone. Come da regolamento, non potrà essere sostituito da un pilota che non ha preso parte alle qualifiche.

F1, GP di Abu Dhabi: l’ultima gara di Raikkonen

A title battle for the ages A season like no other And it all comes down to this one, final Sunday 👑#AbuDhabiGP 🇦🇪 #HistoryAwaits @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/0vXIQY9OPw — Formula 1 (@F1) December 12, 2021



A proposito di Ferrari, l’ultima gara della stagione 2021 sarà anche l’ultima in F1 di Kimi Raikkonen, campione iridato al volante di una rossa di Maranello nel 2007. Da allora il Cavallino non ha più vinto un Mondiale. Finale thrilling tra l’altro quello di 14 anni fa: a due gare dal termine, “Iceman” aveva 17 punti di svantaggio su Hamilton e davanti a lui nella classifica iridata c’era anche Alonso, avanti di 10 lunghezze. Poi due vittorie di fila e il clamoroso crollo dei rivali.

F1, GP di Abu Dhabi: il circuito di Yas Marina

Il Gran Premio di Abu Dhabi è un Gran Premio di Formula 1 che si disputa dal 2009 ad oggi. La gara viene corsa in notturna, su un circuito che sorge sull’isola artificiale di Yas Island e che si snoda tra parchi a tema e hotel extralusso. Il primatista di vittorie è Lewis Hamilton, cinque volte sul gradino più alto del podio. Cinque anche le pole position per lui.

F1, GP di Abu Dhabi: dove vedere la corsa

Gli appassionati potranno assistere alla sfida finale tra Verstappen e Hamilton non soltanto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ma anche in chiaro su TV8. Semaforo verde alle ore 14.