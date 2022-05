F1, GP di Spagna: griglia di partenza, circuito, orario e dove vedere la gara

Il GP di Spagna è la seconda tappa europea nel Mondiale di F1 2022: il duello tra Ferrari e Red Bull e tra i piloti Charles Leclerc e Max Verstappen si rinnova in un appuntamento cruciale, nel quale diverse scuderie presenteranno importanti aggiornamenti. Griglia di partenza, caratteristiche del circuito, orario e dove vedere la gara: tutte le cose da sapere sul GP di Spagna di Formula 1.

Gran Premio di Spagna di F1, pole position per Leclerc

Grazie a un giro monstre realizzato in Q3 (1’18″750), Leclerc ha conquistato la pole position. Per il monegasco della Ferrari si tratta della tredicesima della carriera, quarta in stagione e prima in assoluto in Spagna. Accanto a lui partirà Verstappen, che nella classifica del Mondiale è secondo a -19 punti. Scatterà dalla terza posizione l’altro ferrarista Carlos Sainz, affiancato da George Russell (Mercedes). In terza fila Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Poi Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) e Mick Schumacher (Haas) a completare le prime cinque file della griglia di partenza.

That was a really good one. P1 babyy 😘 pic.twitter.com/lCqv7FtqQQ — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 21, 2022

Gran Premio di Spagna di F1, storia e record del circuito

Il Gran Premio di Spagna ha un posto fisso nel calendario del Mondiale di F1 dal 1986 (aveva debuttato nel 1951) e dal 1991 si corre sul circuito di Catalogna di Montmeló, che dalla stagione successiva ha iniziato a ospitare anche le gare del Motomondiale. Sei in tutto le vittorie di Lewis Hamilton, recordman del tracciato insieme a Michael Schumacher: il pilota britannico si è aggiudicato gli ultimi cinque gran premi corsi in Catalogna. Il circuito di Montmeló, ben conosciuto da tutte le scuderie in quanto sede di test invernali, è lungo 4.675 metri e ha 16 curve, molto veloci. Saranno 66 i giri del Gran Premio di Spagna, per un totale di poco più di 307 chilometri. Il giro veloce della pista è di Max Verstappen: 1’18”149, realizzato nel 2021.

Gran Premio di Spagna di F1, in diretta anche in chiaro

Semaforo verde alle ore 15. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e NOW, così come in chiaro su TV8.