Forse non sarà mai considerato il più forte di sempre, nemmeno se ne dovesse vincere altri cento di Gran Premi. Ma il nome di Lewis Hamilton rimarrà per sempre scolpito nella storia dei motori: il pilota britannico della Mercedes, tagliando per primo il traguardo di Sochi, è diventato il primo pilota a vincere 100 gare in F1.

Sochi, una gara pazza

Dopo le qualifiche pazze del sabato, rimaste a lungo a rischio a causa di un nubifragio che si era abbattuto su Sochi, la domenica ha regalato un Gran Premio di Russia che non è stato da meno. Niente sbadigli insomma, a differenza di quelli provocati da troppe corse negli ultimi anni. Anzi, tutti incollati alla poltrona per seguire una gara pazza, resa ancor più avvincente dalla pioggia che dal giro numero 45 ha bagnato l’asfalto dell’autodromo di Sochi, scombussolando le posizioni in pista. Alla fine ha vinto Hamilton, approfittando dell’errore di Lando Norris (McLaren), che ha scelto di non passare alle gomme intermedie, ritrovandosi così nella pancia del gruppo. Grande corsa da parte di Max Verstappen, che partito in ultima fila dopo la penalità nelle qualifiche è riuscito a scalare (quasi) tutte le posizioni, ottenendo un preziosissimo secondo posto in ottica mondiale: l’olandese è ancora in testa alla classifica iridata con 226,5 punti, tallonato però dal campione in carica Hamilton con 221,4. Buon fine settimana in casa Ferrari, con Carlos Sainz sul gradino più basso del podio. Poi Ricciardo, Bottas, Alondo, Norris (partito in pole position), Raikkonen, Perez e Russell.

Mercedes, 8 su 8 a Sochi

Quella di oggi è stata la quindicesima prova del Mondiale di Formula 1. Otto su otto le vittorie della Mercedes a Sochi: l’anno scorso a trionfare era stato Valtteri Bottas, mentre Hamilton si era dovuto accontentare della pole position. A proposito, il pilota britannico è anche campione di longevità: corrono (è proprio il caso di dirlo) ben 14 anni tra la prima vittoria in Canada nel 2007 e l’ultima di oggi sul circuito di Sochi.