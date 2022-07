F1, GP di Gran Bretagna: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Decima tappa del Mondiale di F1, domenica 3 luglio 2022. Le monoposto si daranno battaglia a Silverstone, una delle sedi storiche della Formula 1, teatro di grandi corse in passato. A scattare in prima fila sarà una Ferrari quella dello spagnolo Carlos Sainz: una bella iniezione di autostima per il Cavallino, che in Inghilterra spera di tirarsi fuori da un periodo non facile. In testa al Mondiale c’è il campione in carica Max Verstappen, pilota Red Bull. Lo segue, a debita distanza (175 punti contro 129), il compagno di scuderia Sergio Perez. Dopo un ottimo inizio, il ferrarista Leclerc si trova addirittura al terzo posto, tre punti dietro al messicano.

F1, GP di Gran Bretagna: griglia di partenza

Contro ogni pronostico Carlos Sainz ha centrato la sua prima pole position della sua carriera, con il tempo di 1:40.983. Sarà il pilota della Ferrari a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Gran Bretagna: accanto a lui la Red Bull di Max Verstappen, beffato di 72 millesimi. In seconda fila ancora Ferrari e Red Bull: Charles Leclerc e Sergio Perez. Quinto tempo per Lewis Hamilton su Mercedes, vincitore di 7 delle ultime 8 edizioni. Sesto per Lando Norris (McLaren). Poi Fernando Alonso (Alpine) e George Russell (Mercedes) in quarta fila. Scattano dalla quinta l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e la Williams di Nicholas Latifi.

F1, GP di Gran Bretagna: il circuito

Nel 2022 si corre la 73esima edizione del Gran Premio di Gran Bretagna: si tratta dell’unico evento, insieme al GP d’Italia, a essere sempre stato inserito nel calendario della F1. L’autodromo di Silverstone è diventato il palcoscenico esclusivo della competizione a partire dal 1987: in precedenza il circuito si è alternato con quelli di Brands Hatch e Antree. Il recordman di vittorie a Silverstone è Lewis Hamilton, sette volte primo (e altrettante le pole position, altro record). Il costruttore più vincente nella storia del GP di Gran Bretagna è la Ferrari, con 17 successi.

F1, GP di Gran Bretagna: dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 16. Il canale tematico Sky Sport F1 trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Gran Bretagna, che sarà proposto in diretta anche su Sky Sport Uno. In chiaro, il Gran Premio sarà poi trasmesso in differita su TV8 alle 19.