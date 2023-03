F1, GP del Bahrain: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Riparte il Mondiale di Formula 1 e lo fa dal Golfo Persico, per la precisione dal Bahrain, dove Charles Leclerc aveva vinto l’anno scorso. Le Ferrari scattano dalla seconda fila: terzo tempo in qualifica per il monegasco, quarto per Carlos Sainz. Pole position per il campione in carica Max Verstappen, su Red Bull. Le cose da sapere sul GP del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2023 di F1.

F1, GP del Bahrain: la griglia di partenza

Nessuna sorpresa in Bahrain, con Verstappen che ha preceduto il compagno di box Sergio Perez per una doppietta Red Bull pronosticata alla vigilia delle qualifiche. Come detto, seconda fila per le Ferrari. Parte quinto in Bahrain Fernando Alonso, con la sorprendente Aston Martin. In terza fila lo affianca la Mercedes di George Russell. In quarta fila gli altri piloti delle due scuderie: Lewis Hamilton e Lance Stroll. Poi Esteban Ocon (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas). Curiosità: nessuno dei 17 piloti presenti un anno fa ha confermato la stessa posizione in griglia (i primi quattro sono gli stessi, ma con ordine differente).

Not a single driver in the same position 🤯 Comparing the grid in Bahrain, one year apart…#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/CnksdyuX6P — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

F1, GP del Bahrain: il circuito

Si corre (57 giri) sul tracciato del Sakhir, alla periferia di Manama, già teatro dei test della scorsa settimana. Il Gran Premio del Bahrain, in calendario dal 2004 (e sempre disputato ad eccezione del 2011) viene corso in notturna dall’edizione 2014. Per quanto riguarda i record del gran premio, il primato di vittorie appartiene a Lewis Hamilton: cinque i successi. Tra i costruttori nell’albo d’oro domina la Ferrari, con sette vittorie.

F1, GP del Bahrain: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 16. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L’atto iniziale del nuovo campionato di F1 sarà poi trasmesso in differita e in chiaro alle 21:30, su TV8.