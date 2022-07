F1, GP d’Austria: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Undicesima tappa del Mondiale di F1, domenica 10 luglio 2022. Le monoposto si daranno battaglia sul Red Bull Ring di Spielberg. A scattare in prima fila sarà la Red Bull di Max Verstappen, leader del Mondiale e campione iridato in carica. Accanto a lui in prima fila il ferrarista Charles Leclerc. Griglia di partenza, storia del circuito, orario e dove vedere la gara: tutte le cose da sapere sul Gran Premio d’Austria.

F1, GP d’Austria: griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio d’Austria è stata decisa dalla gara Sprint, la seconda della stagione. Primo Verstappen, che dunque ha guadagnato la pole position, oltre che 8 punti nella classifica mondiale. Secondo Leclerc, che lo affianca in prima fila. In seconda ci sono l’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz, e George Russell con la sua Mercedes. Scattano dalla terza fila Sergio Perez (Red Bull) e Esteban Ocon (Alpine). Dalla quarta invece Kevin Magnussen (Haas) e Lewis Hamilton (Mercedes). In quinta fila ci sono Mick Schumacher (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).



F1, GP d’Austria: il circuito

Il Gran Premio d’Austria si corre sul Red Bull Ring di Spielberg, che ospita la gara per la 27esima volta (le sei precedenti si erano svolte sull’aerodromo Zeltweg), la prima nel 1969. Costruito in quell’anno, è stato per alcuni periodi inattivo, poi una volta riammodernato è tornato a ospitare la Formula 1 nel 2014, con la nuova denominazione: prima era noto come Österreichring e A-1 Ring. I piloti con più vittorie sul circuito sono Alain Prost e Max Verstappen.

F1, GP d’Austria: dove vedere la gare

Semaforo verde alle ore 15. Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Differita su TV8 alle ore 18.