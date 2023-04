F1, GP d’Australia: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Terzo appuntamento del Mondiale di F1. Dopo le prime due gare in Medio Oriente, il circus trasloca in Australia, per la precisione a Melbourne. Davanti a tutti scatterà il campione in carica Max Verstappen. Deludenti le qualifiche della Ferrari, su un tracciato che storicamente sorride invece al Cavallino: quinto tempo per Carlos Sainz, settimo per Charles Leclerc.

F1, GP d’Australia: griglia di partenza

La Red Bull di Verstappen, in pole position, sarà affiancata in prima fila dalla Mercedes di George Russell, che precede il compagno di squadra Lewis Hamilton e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Dalla terza fila scattano il ferrarista Sainz e Lance Stroll, su Aston Martin. Solo settimo Leclerc. Con lui in quarta fila la Williams di Alexander Albon. In quinta fila Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas). Scatterà ultima l’altra Red Bull di Sergio Perez, uscito subito nel Q1. Curiosità: la Ferrari ha mancato i primi quattro posti in griglia a Melbourne per la prima volta dal 2014.

F1, GP d’Australia: il circuito

Il Gran Premio d’Australia è una gara automobilistica. Fa parte del campionato mondiale di Formula 1 dal 1985. Inizialmente disputato ad Adelaide, dal 1996 la gara si svolge lungo il circuito cittadino non permanente dell’Albert Park, che si snoda nell’omonimo parco di Melbourne. Qui la Ferrari ha vinto nove volte, record. Tra i piloti, il primato di successi – quattro – appartiene a Michael Schumacher. E l’anno scorso a vincere è stato il ferrarista Charles Leclerc.

F1, GP d’Australia: orario e dove vedere la gara

Il Gran Premio si corre in notturna in Australia, cioè di mattina in Italia: semaforo verde alle 7. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sarà poi visibile in chiaro e in differita su TV8 alle 15.